HABER

Fuhuş operasyonunda gelin ve görümce gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 17:51 | Son Güncelleme

İZMİT'te, polis ekiplerince masaj derneğine düzenlenen fuhuş operasyonunda, dernek yöneticileri 7 aylık hamile D.Ö.

Alişan KOYUNCU- Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, polis ekiplerince masaj derneğine düzenlenen fuhuş operasyonunda, dernek yöneticileri 7 aylık hamile D.Ö. (22) ile görümcesi N.Ö. (33) gözaltına aldı.

Ömerağa Mahallesi'ndeki masaj derneğinde fuhuş yapıldığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, harekete geçti. Masaj derneği çalışanlarını bir süre takibe alan polis, iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, dernek yöneticileri 7 aylık hamile D.Ö. ile görümcesi N.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı. D.Ö. ve N.Ö. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Dernek polis ekiplerince mühürlendi.

PARTNER 'Konservatuar önü, Kurtlar Vadisi' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'Konservatuar önü, Kurtlar Vadisi' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi?
TIR'la çarpışan otomobilde sürücü yaralandı, eşi öldüTIR'la çarpışan otomobilde sürücü yaralandı, eşi öldü
Doktorlar bile şaşırdı: 680 gram metal yutan adam öldüDoktorlar bile şaşırdı: 680 gram metal yutan adam öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Barış Pınarı Harekatı uzlaşması sonrası yorumuyla gündem oldu

Barış Pınarı Harekatı uzlaşması sonrası yorumuyla gündem oldu

Yeni imajı olay oldu! Yorumları yanıtsız bırakmadı

Yeni imajı olay oldu! Yorumları yanıtsız bırakmadı

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

CHP'li belediye başkanından takdir toplayan karar

CHP'li belediye başkanından takdir toplayan karar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
40 metrelik çukurla ilgili yeni gelişme

40 metrelik çukurla ilgili yeni gelişme!

Tuvalette doğurduğu bebeğini çöp kovasına atıp öldürdü

Antalya'da korkunç olay! Hastane personeli çöp kovasında buldu

Tekirdağ'daki kazada baba öldü, oğlu yaralandı

Tekirdağ'da korkunç kaza! Baba öldü, oğlu yaralandı

Ankara’da FETÖ operasyonu! 20 gözaltı kararı

Flaş operasyon! Çok sayıda gözaltı var...

Diyarbakır'da korkunç olay! Kendini, eşini ve kız çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından cinsel saldırı iddiası

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.