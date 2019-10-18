Fuhuş operasyonunda gelin ve görümce gözaltına alındı

Alişan KOYUNCU- Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, polis ekiplerince masaj derneğine düzenlenen fuhuş operasyonunda, dernek yöneticileri 7 aylık hamile D.Ö. (22) ile görümcesi N.Ö. (33) gözaltına aldı.

Ömerağa Mahallesi'ndeki masaj derneğinde fuhuş yapıldığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, harekete geçti. Masaj derneği çalışanlarını bir süre takibe alan polis, iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, dernek yöneticileri 7 aylık hamile D.Ö. ile görümcesi N.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı. D.Ö. ve N.Ö. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Dernek polis ekiplerince mühürlendi.

