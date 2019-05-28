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Fuhuş operasyonunda kadına ’Usta’ şifresi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 14:13 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye İlçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

Muğla’nın Fethiye İlçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 16 şüpheliyi gözaltına aldı. 2 hayat kadınında HIV virüsü tespit edilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin kadına ’Usta’ şifresi kullandığı belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, ekipler yaklaşık 5 aylık teknik ve fiziki takip çalışmasının ardından harekete geçti. Ekipler, eş zamanlı Ölüdeniz Mahallesi ile ilçe merkezindeki 4 otel ve 10 villaya operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, fuhşa aracılık yaptıkları ve yer temini ettikleri iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan baskınlarda zorla fuhuş yaptırıldıkları belirlenen Özbekistan, Ukrayna, Kırgızistan, Moldova ve Türkmenistan uyruklu 17 kadın kurtarıldı. Yapılan sağlık taramasında yabancı uyruklu kadınların ikisinde HIV virüsü bulunduğu belirlendi. Yabancı uyruklu kadınlar, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Fuhuş operasyonunda kadına ’Usta’ şifresi

Fuhuş operasyonunda kadına ’Usta’ şifresi

Fuhuş operasyonunda kadına ’Usta’ şifresi

Fuhuş operasyonunda kadına ’Usta’ şifresi

Fuhuş operasyonunda kadına ’Usta’ şifresi

Fuhuş operasyonunda kadına ’Usta’ şifresi

Fuhuş operasyonunda kadına ’Usta’ şifresi

Fuhuş operasyonunda kadına ’Usta’ şifresi

Fuhuş operasyonunda kadına ’Usta’ şifresi

Fuhuş operasyonunda kadına ’Usta’ şifresi

Fuhuş operasyonunda kadına ’Usta’ şifresi

Fuhuş operasyonunda kadına ’Usta’ şifresi

Fuhuş operasyonunda kadına ’Usta’ şifresi
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