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Fuhuş operasyonunda kahreden ayrıntı! Küçük yaştaki kız çocukları da yakalandı: ‘Bacaklarım ağrıyor deyince…’

08.11.2024 07:46
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Fuhuş operasyonlarına operasyonda bu kez üzücü detaylar ortaya çıktı. Kütahya'da masaj salonlarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 3 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar da yaşı küçük kız çocuğunun fuhuşa zorlandığı belirlendi. Küçük yaştaki kız çocuğu ile fuhuş yaparken suçüstü yakalanan kişinin yaptığı savunma ise akıllara durgunluk verdi.

Fuhuş operasyonunda kahreden ayrıntı! Küçük yaştaki kız çocukları da yakalandı: ‘Bacaklarım ağrıyor deyince…’

Fuhuş operasyonu baskınında oraya çıkanlar isyan ettirdi. Bu kez küçük yaştaki kız çocuklarının fuhuş yaptırılmak üzere zorlandığı belirlendi. Kütahya’da masaj salonlarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 3 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda ‘Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek’ suçlamasıyla H.Ç. (40) ile N.K. (48) isimli şüpheliler gözaltına aldı. Operasyonda küçük yaştaki 2 kız çocuğunun da zorla çalıştırıldığı belirlendi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 'Fuhuş, fuhşa aracılık, teşvik veya zorlama' suçlarının işlendiği iddiasıyla masaj salonlarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. İl genelin geçen günlerde yapılan operasyonların ardından tanık ifadeleri doğrultusunda 3 masaj salonuna daha baskın yapıldı.

KÜÇÜK YAŞTAKİ KIZ ÇOCUĞU FUHUŞ YAPARKEN YAKALANDI

Eş zamanlı yapılan operasyonlarda kız çocuklarının da fuhşa zorlandığı tespit edildi. ‘Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek’ suçlamasıyla H.Ç. (40) ile N.K. (48) isimli şüpheliler gözaltına aldı. İşletmelerde çalıştırılan 2’si küçük yaştaki 7 kadın kurtarıldı.

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MÜŞTERİ: BEN DE ONA MASAJ YAPTIM

Küçük yaştaki kız çocuğu ile fuhuş yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, “Yemin ediyorum fuhuş yapmadık. Bacaklarım ağrıyor deyince, ben de masaj yapayım dedim” diyerek kendini savundu.

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Masaj salonu sahibi H.Ç. ise müşteriye, “Ben ne yapacağım şimdi. Onların suçunu ben niye çekiyorum” diyerek tepki gösterdi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Kütahya fuhuş kız kız çocuk
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