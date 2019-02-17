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Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı: 'Amcalar' ve 'şeker'

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 13:54 | Son Güncelleme

Kayseri'de 9'u yabancı uyruklu 1'i Türk, 10 kadına fuhuş yaptırdıkları ve fuhşa yer temin ettikleri iddiasıyla tutuklanan 5 kişinin, telefonla bağlantı kuran kişilerle polis için 'amcalar', kadınlar için ise 'şeker' gibi şifrelerle konuştukları belirlendi.

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı: 'Amcalar' ve 'şeker'

Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, geçen hafta, Azerbaycan, İran ve Gürcistan'dan iş vaadiyle kandırdıkları kadınları Kayseri'ye getiren ve pasaportlarını aldıktan sonra senet imzalatarak fuhuş yaptırdıkları ve fuhşa yer temin ettikleri belirlenen S.A. isimli kadının liderliğini yaptığı fuhuş çetesine operasyon yaptı.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 5 kişi tutuklandı. Yapılan incelemede, tutuklanan 5 kişinin, kendileriyle telefonla bağlantı kuran kişilerle, telefonla bağlantı kuran kişilerle polis için 'amcalar', kadınlar için ise 'şeker' gibi şifrelerle konuştukları belirlendi. Operasyon sonrası yabancı uyruklu 9 kadın, Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri fuhuş

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