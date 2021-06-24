Fuhuş operasyonunda polis yeleği ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde fuhuş yapan, yaptıran, aracılık ile yer temin eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada kimlikleri saptanan 1'i kadın 7 şüphelinin adreslerine baskın yapıldı.

Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 7 cep telefonu, 1 pompalı tüfek, tüfeğe ait 10 kartuş, 1 polis yeleği, 19 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

DHA

