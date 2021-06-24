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Fuhuş operasyonunda polis yeleği ele geçirildi

24.06.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada polis yeleği ele geçirildi.

Fuhuş operasyonunda polis yeleği ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde fuhuş yapan, yaptıran, aracılık ile yer temin eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada kimlikleri saptanan 1'i kadın 7 şüphelinin adreslerine baskın yapıldı.

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Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 7 cep telefonu, 1 pompalı tüfek, tüfeğe ait 10 kartuş, 1 polis yeleği, 19 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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DHA

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polis fuhuş
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