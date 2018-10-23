Fuhuş operasyonunda şok sözler! 'Başkan, hayat bu hayat'

Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çiftlikköy Mahallesi'nde bir sitede fuhuş yapıldığı bilgisini aldı. Evden çıkan iki erkeğin sosyal paylaşım sitesi üzerinden irtibata geçtikleri kadınlar ile 100 TL karşılığında cinsel ilişkiye girdiklerini söylemesi üzerine adrese operasyon düzenleyen polis, evi günlük kiraya verdikleri belirlenen ev sahipleri Ö.U. ve F.Ö. isimli iki erkek şüpheliyi gözaltına aldı.

'BABA NE YAPTIN?'

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin rahat tavırları dikkat çekti. Kendilerine görüntüleyen basın mensuplarına yönelik, "Başkan, hayat bu hayat. Baba ne yaptın? Torbacı yakalıyorlar bu kadar çekmiyorlar" şeklindeki sözleri dikkat çekti. DHA

