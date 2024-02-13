HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Fuhuş operasyonunda tutuklandı, kimliği şaşkına çevirdi!

Fuhuş operasyonunda tutuklandı, kimliği şaşkına çevirdi!

13.02.2024 11:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da, masaj salonunda fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla tutuklanan 4 şüphelinin ifadeleri alındı. Şüphelilerden Kerem Balin’in Youtuber olduğu, paranormal olaylarla ilgili videolar çektiği ortaya çıktı. Kerem Balin sorgusunda, "Youtube kanalım çalındı. Masaj sertifikam olduğu için salon açtım. Nehir iş yerimi öğrendikten sonra sürekli beni taciz etti. Fuhuş suçlamasını kesinlikle kabul etmiyorum. Ben Seval’e müşteriler ile cinsel birliktelik kurma konusunda bir teklifte bulunmadım" dedi.

Fuhuş operasyonunda tutuklandı, kimliği şaşkına çevirdi!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin kimliklerini tespit edilirken, Ataşehir, Sarıyer ve Ümraniye ile Samsun'un Atakum ilçesinde daha önceden tespit edilen 9 adrese baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda şebeke üyesi oldukları iddia edilen 3’ü kadın 7 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında zorla fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 6 kadının da kurtarıldığı öğrenildi.

İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda 10 adet cep telefonu bulundu. İşlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Kerem Balin, Burak Doğan, Fırat Acar ve Mesut Güler tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

369f3be727ed152110f01264505cf81f

FUHUŞ ŞÜPHELİSİ YOUTUBER ÇIKTI

Fuhuş operasyonu kapsamında tutuklanan Kerem Balin’in Youtube'de içerik üreten sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı. Kerem Balin sorgusunda, "Ben daha önce Youtube sosyal medya platformunda içerik üreticisiydim. Daha sonra Nehir ile tanıştım. Nehir’in klip çekimlerini yaptım. Nehir ile bir yakınlaşmamız oldu. Sonrasında benim hayatıma çok fazla müdahale ettiği için kendisinden ayrıldım. Youtube kanalım çalındı. Masaj sertifikam olduğu için salon açtım. Nehir iş yerimi öğrendikten sonra sürekli beni taciz etti. Fuhuş suçlamasını kesinlikle kabul etmiyorum. Ben Seval’e müşteriler ile cinsel birliktelik kurma konusunda bir teklifte bulunmadım" dedi.

5dfbf6e93db32b8d69483129517fdf68

'UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERİMİ ÇEKTİ'

Tutuklanan diğer şüpheli Burak Doğan ifadesinde, "Biz dört ortak masaj salonu açtık. Arkadaşım Kerem’in sevgilisi Nehir kendisine takıntılı olduğu için bizim masaj salonumuzu öğrenmiş. Asılsız ihbar ve tehditlerde bulundu. Biz de bu sebeple Aralık ayında dükkanı kapattık. Ben Nehir’den benim uygunsuz rızam olmadan çektiği görüntülerimden dolayı şikâyetçi oldum. Kesinlikle fuhuş işiyle ilgim yoktur" ifadelerini kullandı.

Diğer şüpheliler Fırat Acar ve Mesut Güler suçlamaları kabul etmedi.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Koca'dan '35 bin atama' açıklaması! Tarih verdiBakan Koca'dan '35 bin atama' açıklaması! Tarih verdi
'Ankara' yarışı kızıştı! Bir aday daha açıklandı'Ankara' yarışı kızıştı! Bir aday daha açıklandı
Yaşından başından da mı utanmadın!Yaşından başından da mı utanmadın!
Anahtar Kelimeler:
fuhuş YouTuber masaj salonu
En Çok Okunan Haberler
İyice abarttı! Frikik vermekten çekinmedi

İyice abarttı! Frikik vermekten çekinmedi

İmamoğlu sloganlara dayanamadı, salondakilere de çıkarttırdı!

İmamoğlu sloganlara dayanamadı, salondakilere de çıkarttırdı!

Kademeli emeklilikte yeni gelişmeyi paylaştı…

Kademeli emeklilikte yeni gelişmeyi paylaştı…

Halk Tv'de dikkat çeken anlar! Berat Albayrak...

Halk Tv'de dikkat çeken anlar! Berat Albayrak...

O il için kritik deprem uyarısı! 'Kuzey-güney yönlü bir sıkışma var'

O il için kritik deprem uyarısı! 'Kuzey-güney yönlü bir sıkışma var'

Kanser düşmanı: Somon balığından 4 kat fazla omega-3 içeriyor!

Kanser düşmanı: Somon balığından 4 kat fazla omega-3 içeriyor!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.