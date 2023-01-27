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Fuhuş operasyonunda yakalandı, görenler şaşkına döndü! Bastonuyla...

27.01.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonu sonrası ilginç görüntüler ortaya çıktı. 2 ay süren teknik takip sonucunda; günlük kiralık evlerde fuhşa teşvik, yer temini ve aracılık etme suçlamalarıyla polisin teknik takibine takılan 6 şüpheli yakalandı. Zanlılar adliyeye sevk edilirken, şüphelilerden birinin elinde bastonuyla adliyenin merdivenlerini güçlükle çıktığı görüldü. İşte olayın detayları...

Fuhuş operasyonunda yakalandı, görenler şaşkına döndü! Bastonuyla...

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Müdürlüğü ekipleri iki ay önce aralarında ev hanımı, garson ve çeşitli meslek gruplarına mensup şüpheliler hakkında teknik ve fiziki takip başlattı. Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlamasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 6 şüpheli sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

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MERDİVENLERİ BASTONLA ZOR ÇIKTI

Günübirlik evlerin de kiralama yöntemiyle kullanıldığı tespit edilen soruşturmada fuhşa teşvik eden S.A. (47), Ş.K. (60) ve H.Ç. (42) isimli kadın ile yer temini eden Ş.K. (45), M.B. (22) ve B.E. (21) gözaltına alındı.

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerden 60 yaşındaki Ş.K.'nin elindeki bastonuyla adliyenin merdivenlerini güçlükle çıktığı görüldü.

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Operasyon çerçevesinde mağdur 8 kadın ile 25 kişinin daha ifadelerine başvuruldu. Şüphelilerden bir kısmının suçlamaları kabul ettiği öğrenildi. 1'i kadın 6 şüphelinin adliyedeki sorgusu sürüyor.

İHA

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Zonguldak fuhuş fuhuş operasyonu

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