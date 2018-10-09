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Fuhuş operasyonunu çete liderinin eşinin ihbarı başlattı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 14:48 | Son Güncelleme

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri tarafından Esenyurt, Büyükçekmece ve Silivri İlçelerinde 31 ayrı adreste yapılan operasyonda 21 kişilik fuhuş çetesi çökertildi.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri tarafından Esenyurt, Büyükçekmece ve Silivri İlçelerinde 31 ayrı adreste yapılan operasyonda 21 kişilik fuhuş çetesi çökertildi. Operasyonda yabancı uyruklu 26 kadın kurtarıldı. Çete liderlerinden H.M.Z’nin eşinin, yaşanan olaya tahammül edemeyip durumu polis ekiplerine bildirmesiyle operasyonun başlatıldığı öğrenildi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri Esenyurt, Büyükçekmece ve Silivri ilçelerinde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine bölgede çalışma başlattı. Yaklaşık 5 buçuk ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 31 ayrı adreste arama yapıldı. Yapılan operasyonda, kadınları fuhuşa zorlayan 21 kişilik fuhuş çetesi yakalanırken, Özbekistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Rus uyruklu 26 kadın ise çetenin elinden kurtarıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği’ne getirilen 26 yabancı uyruklu kadının yapılan sorgusunda Ş.Z. , M.Y. ve H.M.Z. isimli örgüt lideri konumundaki kişilerin kendilerini iş bulma vaadiyle kandırıp, tüm masraflarının karşılanacağını söyleyerek Türkiye’ye getirdikleri ve borçlandırarak, borçlarını ödeyene kadar fuhuşa sürüklendirdikleri ortaya çıktı. İHBARI ÖRGÜT LİDERİNİN EŞİ YAPTI Öte yandan durumu öğrenen örgüt liderlerinden H.M.Z’nin eşi, yaşanan olaya tahammül edemeyip durumu polis ekiplerine bildirmesiyle operasyonun başlatıldığı öğrenildi. Yapılan çalışmalarda örgüt liderlerinden S.D nin, ara yakalama kapsamında tutuklanıp cezaevine girdiğinde yerine oğlu Y.E.D ve damadının çeteyi yönettiği belirtildi. Yakalanan 21 kişilik fuhuş çetesi, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliğinde işlemleri tamamlandıktan sonra Büyükçekmece adliyesi'ne sevk edildi 26 yabancı uyruklu kadın ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine gönderileceği öğrenildi.

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