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Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!

DÜNYA HABERLERİ  | 21.09.2018 19:09 | Son Güncelleme

Gece yarısı hayat kadınıyla müşterinin sokak ortasındaki kavgasını ayıramadılar.

Görüntüler, Tayland'ın ünlü tatil merkezi Pattaya'dan.

Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!

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Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!

Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!
Arkadaşlarıyla tatile gelen Shashank Agarwal, dışarıda eğlendikten sonra oteline dönüyordu.
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Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!

Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!
Ünlü bir caddede bekleyen bir hayat kadınıyla pazarlığa girişti.
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Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!

Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!
Sukanya Pafaek isimli kadın, pazarlık sürerken birden erkeğe saldırdı.
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Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!

Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!
Bir bar girişindeki kavga sırasında çığlıklar yükseldi.
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Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!

Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!
Kavga güçlükle ayrıldığında turistin yüzünün kan içinde kaldığı görüldü.
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Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!

Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!
Mini siyah elbise ve yüksek topuklu ayakkabılar giyen hayat kadını Pafaek'in Hindistan vatandaşı olan Agarwal'ın yüzünü ısırdığı ortaya çıktı.
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Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!

Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!
Video kaydının sonunda kavganın yolda da devam ettiği ve olay yerine polislerin geldiği görülüyor.
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Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!

Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!
Pafaek, polise kendini savunmak için turistin yüzünü ısırdığını söyledi.
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Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!

Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!
Hayat kadını olayı, "Ödeme yapmak istemedi. Kolumu tutup bana tokat attı. Çok sarhoştu" sözleriyle anlattı.
10 / 10

Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!

Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!
Yerel medya, Shashank'ın hastaneye kaldırıldığını ve kadının da karakola götürüldüğünü bildiriyor.
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Anahtar Kelimeler:
TAYLAND Pattaya fuhuş fuhuş rezaleti

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