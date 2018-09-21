Ünlü bir caddede bekleyen bir hayat kadınıyla pazarlığa girişti.

Mini siyah elbise ve yüksek topuklu ayakkabılar giyen hayat kadını Pafaek'in Hindistan vatandaşı olan Agarwal'ın yüzünü ısırdığı ortaya çıktı.

7 / 10 Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!

Video kaydının sonunda kavganın yolda da devam ettiği ve olay yerine polislerin geldiği görülüyor.