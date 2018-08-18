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Fuhuş pazarlığı yaptığı genci pencereden attığı iddia edilen travesti tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2018 15:08 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, iddiaya göre, fuhuş pazarlığı yaptığı Semih M.'yi, oturduğu binanın ikinci katındaki pencereden atmakla suçlanan travesti Murat Ş., tutuklandı.

Fuhuş pazarlığı yaptığı genci pencereden attığı iddia edilen travesti tutuklandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, iddiaya göre, fuhuş pazarlığı yaptığı Semih M.'yi, oturduğu binanın ikinci katındaki pencereden atmakla suçlanan travesti Murat Ş., tutuklandı.
Olay, 7 Haziran'da sabaha karşı 04.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Fuhuş pazarlığı yaptığı travesti Murat Ş.'nin aynı mahalledeki evine giden Semih M., 2'nci katın penceresinden düştü. Semih M.'nin düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerin basına yansıması üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı. Olayın meydana geldiği sokağı ve binayı belirleyen polis, Murat Ş.'ye ulaştı. Bugün gözaltına alınan Murat Ş., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'BIÇAK ÇEKİP DAHA FAZLA PARA İSTEDİ' İDDİASI
Şikayetçi olan Semih M., ifadesinde, Murat Ş. ile 100'üncü Yıl Bulvarı'nda fuhuş pazarlığı yaptığını, 170 lira verdiğini, daha sonra Murat Ş.'nin Kışla Mahallesi'ndeki evine geldiklerini söyledi. Eve geldiklerinde Murat Ş.'nin daha fazla para istediğini iddia eden Semih M., "Cüzdanımdaki parayı görünce, 'Sen benimle dalgamı geçiyorsun' diyerek bıçak çekti. Ben de korktum ve 200 lira daha verdim. Evden çıkmak istedim ancak kapı kilitliydi. Arkadaşlarını çağırdı. Ben de evin yatak odasına kaçıp, kendimi aşağı attım. Bu esnada omuriliğim zedelendi, ayağım kırıldı, şikayetçiyim" dedi.
Şüpheli Murat Ş. ise "Semih M. ile 200 lira karşılığında cinsel ilişki için anlaştık ve evime getirdim. İlişki sırasında Semih M. orgazm olamadı. Bunun üzerine sinirlendi ve evimi dağıttı, eşyalarıma zarar verdi. İlişki karşılığı verdiği 200 lirayı alıp gitmek istedi. Evin kapısının kilitli olması nedeniyle Semih M. yatak odasına girip pencereden atladı. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.
DÜŞMA ANI KAMERADA
Diğer yandan Semih M.'nin pencereden düşme anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde gencin, ayakları üzerinde beton zemine düştüğü, başını binanın girişindeki basamağa çarptığı ve yerde kıvrandığı görülüyor. Bir süre yerde yatan gencin daha sonra kalkıp, sekerek, olay yerinden uzaklaştığı anların olduğu görüntülerde, travestilerin evden gelip, genci araması ve kendilerine tepki gösterenlerle tartışması da yer alıyor.

FOTOĞRAFLI

Fuhuş pazarlığı yaptığı genci pencereden attığı iddia edilen travesti tutuklandıFuhuş pazarlığı yaptığı genci pencereden attığı iddia edilen travesti tutuklandıFuhuş pazarlığı yaptığı genci pencereden attığı iddia edilen travesti tutuklandıFuhuş pazarlığı yaptığı genci pencereden attığı iddia edilen travesti tutuklandı

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