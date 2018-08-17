HABER

Fuhuş pazarlığı yaptığı öne sürülen gencin balkondan düşme anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 17:40 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, fuhuş pazarlığı yaptığı öne sürülen genç, 2 travestinin oturduğu 2'nci kattaki dairenin balkonundan düştü. Kimliği henüz belirlenemeyen gencin düşme anı ise güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.  Olay, temmuz ayında, Muratpaşa ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi.

Fuhuş pazarlığı yaptığı öne sürülen gencin balkondan düşme anı kamerada

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, fuhuş pazarlığı yaptığı öne sürülen genç, 2 travestinin oturduğu 2'nci kattaki dairenin balkonundan düştü. Kimliği henüz belirlenemeyen gencin düşme anı ise güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
Olay, temmuz ayında, Muratpaşa ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede, iddiaya göre, travestiyle fuhuş pazarlığı yapan genç, aynı mahalledeki evine gitti. Üzerinde tişört, altında kot pantolon ve ayağında spor ayakkabı olan genç, saat 04.00 sıralarında, 2 travestinin kaldığı 2'nci kattaki dairenin balkonundan düştü. Kimliği henüz belirlenemeyen gencin düşme anı, ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde gencin, ayakları üzerinde beton zemine düştüğü, başını binanın girişindeki basamağa çarptığı ve yerde kıvrandığı görülüyor. Bir süre yerde yatan gencin daha sonra kalkıp, sekerek, olay yerinden uzaklaştığı anların olduğu görüntülerde, travestilerin aşağı inip, genci araması ve kendilerine tepki gösterenlerle tartışması da yer alıyor.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis, balkondan düşen gencin kimliğinin belirlenmesi ve bulunması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Fuhuş pazarlığı yaptığı öne sürülen gencin balkondan düşme anı kameradaFuhuş pazarlığı yaptığı öne sürülen gencin balkondan düşme anı kameradaFuhuş pazarlığı yaptığı öne sürülen gencin balkondan düşme anı kameradaFuhuş pazarlığı yaptığı öne sürülen gencin balkondan düşme anı kamerada

PARTNERDehşete düşüren an! Klozetin kapağını açtı ve...Dehşete düşüren an! Klozetin kapağını açtı ve...
Rahatsızlanan çocuk yolcu için duran otobüse, kamyon çarptı: 4 yaralıRahatsızlanan çocuk yolcu için duran otobüse, kamyon çarptı: 4 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralıOtomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çin'den Türkiye'ye destek açıklaması

Çin'den Türkiye'ye destek açıklaması

Serenay Aktaş'ın son hali herkesi şaşırttı!

Serenay Aktaş'ın son hali herkesi şaşırttı!

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 16 maddelik yeni destek paketi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 16 maddelik yeni destek paketi

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

İznik'te feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İznik'te feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Bursa'da misafirliğe gittiği evdeki küçük kızın boğazını sıkıp istismar etti! Mahkemeden rekor hapis istemi!

Bursa'da misafirliğe gittiği evdeki küçük kızın boğazını sıkıp istismar etti! Mahkemeden rekor hapis istemi!

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i bile isyan ettiren skandal görüntü!

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i bile isyan ettiren skandal görüntü!

Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

Tatilcilerin gözdesi oldu! Yeni keşfedildi: Akın akın gidiyorlar

Tatilcilerin gözdesi oldu! Yeni keşfedildi: Akın akın gidiyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma

Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma

'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı

'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı

Antalya'da korkunç olay! Kendisini kaçıran taksiciden konum paylaşıp kurtuldu

Antalya'da korkunç olay! Kendisini kaçıran taksiciden konum paylaşıp kurtuldu

İznik'te feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İznik'te feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İSKİ'den İstanbullulara su kesintisi uyarısı!

İSKİ'den İstanbullulara su kesintisi uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.