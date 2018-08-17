HABER

Fuhuş pazarlığı yaptığı öne sürülen gencin balkondan düşme anı kamerada (YENİDEN)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 21:07 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, fuhuş pazarlığı yaptığı öne sürülen genç, 2 travestinin oturduğu 2'nci kattaki dairenin balkonundan düştü. Kimliği henüz belirlenemeyen gencin düşme anı ise güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.  Olay, temmuz ayında, Muratpaşa ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, fuhuş pazarlığı yaptığı öne sürülen genç, 2 travestinin oturduğu 2'nci kattaki dairenin balkonundan düştü. Kimliği henüz belirlenemeyen gencin düşme anı ise güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Olay, temmuz ayında, Muratpaşa ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede, iddiaya göre, travestiyle fuhuş pazarlığı yapan genç, aynı mahalledeki evine gitti. Üzerinde tişört, altında kot pantolon ve ayağında spor ayakkabı olan genç, saat 04.00 sıralarında, 2 travestinin kaldığı 2'nci kattaki dairenin balkonundan düştü. Kimliği henüz belirlenemeyen gencin düşme anı, ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde gencin, ayakları üzerinde beton zemine düştüğü, başını binanın girişindeki basamağa çarptığı ve yerde kıvrandığı görülüyor. Bir süre yerde yatan gencin daha sonra kalkıp, sekerek, olay yerinden uzaklaştığı anların olduğu görüntülerde, travestilerin aşağı inip, genci araması ve kendilerine tepki gösterenlerle tartışması da yer alıyor.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, balkondan düşen gencin kimliğinin belirlenmesi ve bulunması için çalışma başlattı.

PARTNERKulüp kanalları kapatılıyor iddiasıKulüp kanalları kapatılıyor iddiası
Bebek açıklarında korku dolu anlarBebek açıklarında korku dolu anlar
İnegöl'de zincirleme kaza: 1 ölü, 30 yaralı (1)İnegöl'de zincirleme kaza: 1 ölü, 30 yaralı (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Poposuna şaplak atan garsonu tekme tokat dövdü!

Poposuna şaplak atan garsonu tekme tokat dövdü!

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Samsung'dan telefon fiyatlarına dikkat çeken zam!

Samsung'dan telefon fiyatlarına dikkat çeken zam!

Emre Akbaba, Galatasaray'da

Emre Akbaba, Galatasaray'da

ABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti

ABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma

Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma

'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı

'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı

Antalya'da korkunç olay! Kendisini kaçıran taksiciden konum paylaşıp kurtuldu

Antalya'da korkunç olay! Kendisini kaçıran taksiciden konum paylaşıp kurtuldu

İznik'te feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İznik'te feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İSKİ'den İstanbullulara su kesintisi uyarısı!

İSKİ'den İstanbullulara su kesintisi uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.