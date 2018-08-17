Fuhuş pazarlığı yaptığı öne sürülen gencin balkondan düşme anı kamerada (YENİDEN)

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, fuhuş pazarlığı yaptığı öne sürülen genç, 2 travestinin oturduğu 2'nci kattaki dairenin balkonundan düştü. Kimliği henüz belirlenemeyen gencin düşme anı ise güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
Olay, temmuz ayında, Muratpaşa ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede, iddiaya göre, travestiyle fuhuş pazarlığı yapan genç, aynı mahalledeki evine gitti. Üzerinde tişört, altında kot pantolon ve ayağında spor ayakkabı olan genç, saat 04.00 sıralarında, 2 travestinin kaldığı 2'nci kattaki dairenin balkonundan düştü. Kimliği henüz belirlenemeyen gencin düşme anı, ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde gencin, ayakları üzerinde beton zemine düştüğü, başını binanın girişindeki basamağa çarptığı ve yerde kıvrandığı görülüyor. Bir süre yerde yatan gencin daha sonra kalkıp, sekerek, olay yerinden uzaklaştığı anların olduğu görüntülerde, travestilerin aşağı inip, genci araması ve kendilerine tepki gösterenlerle tartışması da yer alıyor.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis, balkondan düşen gencin kimliğinin belirlenmesi ve bulunması için çalışma başlattı.
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