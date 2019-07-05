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Fuhuş pazarlığına polis baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 17:20 | Son Güncelleme

İZMİT'te, cami avlusunda bulunan kişilerin yanına oturup sohbet ederek, para karşılığı ilişki teklifinde bulunan 6 kadın ile fuhşa aracılık eden otelin işletmecileri ile çalışanlar gözaltına alındı.

Fuhuş pazarlığına polis baskını

Alişan KOYUNCU- Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, cami avlusunda bulunan kişilerin yanına oturup sohbet ederek, para karşılığı ilişki teklifinde bulunan 6 kadın ile fuhşa aracılık eden otelin işletmecileri ile çalışanlar gözaltına alındı. Otelde baskınlara karşı resepsiyonda alarm kurularak, odada bulunanların uyarıldığı belirlendi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, cami avlusunda fuhuş pazarlığı yapıldığına dair gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Cami avlusunda ve çevresinde inceleme başlatan polis ekipleri, fuhuş yaptıklarını belirlediği 6 kadını takibe aldı. Kadınların, cami avlusunda bulunan erkeklerin yanına oturarak çekirdek ikram edip, sohbet ettikten sonra para karşılığı ilişkiye teklif ettikleri, kabul eden erkeklerle de yakınlarda bulunan bir otele giderek ilişkiye girdikleri belirlendi.
Ömerağa Mahallesi'nde bulunan otele baskın düzenleyen polis ekipleri, baskında otel sahibi E.K. (23), otel sahibinin babası V.K. (56), otel sahibinin amcası O.K. (45) ile otel personeli E.B.(30), C.K. (30) ve fuhuş yapan kadınların ulaşımını sağladığı belirlenen taksici E.D.'yi (43) fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarından, 2’si Özbek, 2’si Azeri 6 kadın ise fuhuş yapmak suçlarından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yabancı uyruklu 4 kadın emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, 2 kadın ise serbest bırakıldı.
BASKINA KARŞI ALARM DÜZENEĞİ KURMUŞLAR
Polis ekipleri, yapılan baskında fuhuş yapıldığı tespit edilen otelin resepsiyonunda, olası bir baskına karşı alarm sitemi kurularak, odada bulunan kişileri uyarıldığını belirledi. Otel, yapılan baskının ardından mühürlendi.

FOTOĞRAFLI

Fuhuş pazarlığına polis baskınıFuhuş pazarlığına polis baskınıFuhuş pazarlığına polis baskınıFuhuş pazarlığına polis baskını

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