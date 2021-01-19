HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Fuhuş şebekesi lideri, kadınları evlilik vaadiyle kandırmış

Fuhuş şebekesi lideri, kadınları evlilik vaadiyle kandırmış

19.01.2021 10:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Fuhuş şebekesi lideri, kadınları evlilik vaadiyle kandırmış

Adana'da, fuhuş şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 6’sı tutuklandı, 3 kişi ise ev hapsine çarptırıldı. Şebekenin liderliğini yaptığı öne sürülen Fırat Ç.’nin, Seda Ş.’yi evlilik vaadiyle kandırdığı, 'Evlilik ve eşya almamız için fuhuş yapman gerekiyor' diyerek onu fuhşa zorladığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte, kadınları fuhşa zorlayan, fuhşa aracılık yapan ve yer temininde bulunan şebekeyi deşifre etti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, şebekeye üye oldukları öne sürülen şüpheliler tespit edildi. Savcılığın, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, 13 Ocak günü şafak vakti operasyon düzenledi. 13 adrese eş zamanlı baskınlar düzenleyen polis, 5’i kadın, 14 kişiyi gözaltına aldı.

ESKORT SİTESİ KURMUŞLAR

Operasyonun ardından şebekeyle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Şüphelilerden Fırat Ç., kuzeni Ömer G. ile yakın arkadaşı Mehmet Burak A. ile birlikte yönettiği öne sürülen fuhuş şebekesinin, internet üzerinden ‘eskort sitesi’ kurdukları öne sürüldü. Site üzerinden kendilerine ulaşan kişilerle Fırat Ç.’nin pazarlık yaptığı, ardından da Ömer G. ile Mehmet Burak A.’nın kadınları fuhşun yapılacağı yere götürdüğü öğrenildi.

EVLİLİK VAADİYLE KANDIRMIŞ

Öte yandan Fırat Ç.’nin, Turan E. ile çalıştığı kafeye müşteri olarak gelen Tanyeli C. ve Seda Ş. ile tanışıp sevgili oldukları, bir süre sonra da evlilik vaadiyle kadınları kandırdıkları bildirildi. Fırat Ç.’nin, Seda Ş.’ye “Evlilik ve eşya almak için paraya ihtiyacımız var. Bu parayı toplayana kadar başka erkeklerle birlikte olmalısın” diyerek fuhşa zorladığı bilgisine ulaşıldı. Fuhuş yapmayı reddedince Fırat Ç. tarafından defalarca darbedilen Seda Ş.'nin, polis merkezine giderek şikayetçi olduğu bildirildi. Şikayetin ardından dövülen Seda Ş’nin, şikayetini geri çekmek zorunda kaldığı bildirildi. Bu arada Fırat Ç.’nin, Seda Ş’nin fuhuştan kazandığı paralara el koyduğu ve başka kadınlarla ilişkiye girdiği saptandı. Şebekenin, fuhuştan kazandığı paraların Fırat Ç.’de toplandığı, Fırat Ç.’nin de bu paraları harcadığı ve borçları nedeniyle de 110 bin liralık otomobiline haciz geldiği bilgisine ulaşıldı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 5’i, ifadelerinin ardından serbest kalırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında şebekeye liderlik yaptığı öne sürülen Fırat Ç. ile Turan E., Ömer G., Mehmet Burak A., Mehmet Eşref Ö. ve Neriman Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3 kadın ise ev hapsine çarptırıldı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı
Kayan minibüsü durdurmak isteyen sürücü canından oluyorduKayan minibüsü durdurmak isteyen sürücü canından oluyordu
Snapchat kullanıcı adı değiştirme nasıl yapılır?Snapchat kullanıcı adı değiştirme nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Domuz avına çıkan baba oğul dehşeti yaşadı

Domuz avına çıkan baba oğul dehşeti yaşadı

Hastaneye kaldırılan ünlü sunucu gözyaşları içinde anlattı

Hastaneye kaldırılan ünlü sunucu gözyaşları içinde anlattı

Kafası pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Kafası pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı açıklaması

Çukur'da bir ayrılık daha! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Çukur'da bir ayrılık daha! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Soylu duyurdu! Cuma 'PAK' başlıyor

Soylu duyurdu! Cuma 'PAK' başlıyor

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Diğer Haberler

Kayan minibüsü durdurmak isteyen sürücü canından oluyordu

Kayan minibüsü durdurmak isteyen sürücü canından oluyordu

Driftli evlilik teklifine 78 bin 137 lira ceza

Driftli evlilik teklifi pahalıya patladı

Kız kardeşler lokantacıyı dövmüştü! O anları böyle anlattı

Kız kardeşler lokantacıyı dövmüştü! O anları böyle anlattı

Meteoroloji'den sıcaklık düşüşü uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den sıcaklık düşüşü uyarısı

Köylüler su ararken buldu! Mamut fosili olabilir

Köylüler buldu! Milyonlarca yıl öncesine ait olabilir

Caniler bu kez de Edirne’de ortaya çıktı

Caniler bu kez de Edirne’de ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.