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Fuhuş sırasında elektro şokla tehdit!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 15:47 | Son Güncelleme

Kocaeli’de internetten fuhuş için anlaştığı şahıslarla buluştuğu adreste elektro şokla tehdit edip gasp ettiği iddia edilen 19 yaşındaki kadın, polis ekiplerince yakalandı.

Fuhuş sırasında elektro şokla tehdit!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde internetten fuhuş için anlaştığı şahısları gasp eden kadın, polis ekiplerinin takibi sonucu gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre İzmit’te internet üzerinden 2 farklı şahısla anlaşan D.Y.(19) adlı kadın, şahıslarla farklı adreslerde buluşmak için randevulaştı. Farklı zamanlarda iki ayrı kişiyle buluşan D.Y., fuhuş amaçlı buluştuğu şahısları, elektro şok cihazıyla tehdit ederek paralarını gasp etti.

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Gasp edilen şahısların ihbar etmesi üzerine İzmit Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Şube ekipleri inceleme başlattı. Olayı gerçekleştiren kadının D.Y. olduğunu tespit eden polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda D.Y. adlı kadın, İzmit Ömerağa Mahallesi’de bulunan belediye binası önünde şahsı gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahsın sorgusunda çok sayıda benzer suçtan kaydı olduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan D.Y., adliyeye sevk edildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli fuhuş izmit

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