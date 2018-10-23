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Fuhuş şüphelileri: Hayat bu hayat

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 14:37 | Son Güncelleme

MERSİN'de 'fuhuşa yer ve imkan sağlamak' suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edilirken rahat tavırlar sergileyip gazetecilere dönüp, "Başkan, hayat bu hayat.

Fuhuş şüphelileri: Hayat bu hayat

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de 'fuhuşa yer ve imkan sağlamak' suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edilirken rahat tavırlar sergileyip gazetecilere dönüp, "Başkan, hayat bu hayat. Baba ne yaptın?" diye seslendi.
Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çiftlikköy Mahallesi'nde bir sitede fuhuş yapıldığı bilgisini aldı. Evden çıkan iki erkeğin sosyal paylaşım sitesi üzerinden irtibata geçtikleri kadınlar ile 100 TL karşılığında cinsel ilişkiye girdiklerini söylemesi üzerine adrese operasyon düzenleyen polis, evi günlük kiraya verdikleri belirlenen ev sahipleri Ö.U. ve F.Ö. isimli iki erkek şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin rahat tavırları dikkat çekti. Kendilerine görüntüleyen basın mensuplarına yönelik, "Başkan, hayat bu hayat. Baba ne yaptın? Torbacı yakalıyorlar bu kadar çekmiyorlar" şeklindeki sözleri dikkat çekti.

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