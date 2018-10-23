FUHUŞ ŞÜPHELİLERİ HAYAT BU HAYAT

MERSİN'de 'fuhuşa yer ve imkan sağlamak' suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edilirken rahat tavırlar sergileyip gazetecilere dönüp, Başkan, hayat bu hayat. Baba ne yaptın diye seslendi. Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çiftlikköy Mahallesi'nde bir sitede fuhuş yapıldığı bilgisini aldı. Evden çıkan iki erkeğin sosyal paylaşım sitesi üzerinden irtibata geçtikleri kadınlar ile 100 TL karşılığında cinsel ilişkiye girdiklerini söylemesi üzerine adrese operasyon düzenleyen polis, evi günlük kiraya verdikleri belirlenen ev sahipleri Ö.U. ve F.Ö. isimli iki erkek şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin rahat tavırları dikkat çekti. Kendilerine görüntüleyen basın mensuplarına yönelik, Başkan, hayat bu hayat. Baba ne yaptın Torbacı yakalıyorlar bu kadar çekmiyorlar şeklindeki sözleri dikkat çekti. Görüntü Dökümü --------------------------- - Emniyet Müdürlüğü görüntü - Emniyet Müdürlüğü'nün girişi - Zanlıların emniyetten çıkarılması - Zanlıların polis aracına bindirilmesi - Polis aracının emniyetten ayrılması - Zanlıya soru sorulması SÜRE 01.00 BOYUT 109 MB Haber-Kamera Adnan AÇIKGÖZMERSİN, (DHA) ======================================
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