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Fuhuş şüphelisi 31 yabancı uyruklu kadın, sınır dışı edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 16:38 | Son Güncelleme

YALOVA İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 31 yabancı uyruklu kadın, sınır dışı edildi.

Fuhuş şüphelisi 31 yabancı uyruklu kadın, sınır dışı edildi

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 31 yabancı uyruklu kadın, sınır dışı edildi.
Jandarma ekipleri, sorumluluk alanlarındaki bazı içkili eğlence mekanlarında, yabancı uyruklu kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine gece eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 31 yabancı uyruklu kadın ve işletme görevlisi 9 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Şüpheliler, 'fuhuş', 'fuhşa aracılık ve yer temin etmek' suçlamasıyla Yalova Adliyesi'ne sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan 40 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu kadınlar, Türkiye'de oturma sürelerinin dolduğu belirlenerek jandarma tarafından sınır dışı edildi.

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Fuhuş şüphelisi 31 yabancı uyruklu kadın, sınır dışı edildiFuhuş şüphelisi 31 yabancı uyruklu kadın, sınır dışı edildiFuhuş şüphelisi 31 yabancı uyruklu kadın, sınır dışı edildi

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