HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Fuhuş şüphelisi kadınlardan şoke eden sözler: Cinayet mi işledik? Enayi çok olunca biz de dolandırıyoruz

Fuhuş şüphelisi kadınlardan şoke eden sözler: Cinayet mi işledik? Enayi çok olunca biz de dolandırıyoruz

28.09.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te, özellikle otogar çevresinde fuhuş yaptıkları ve fuhuş bahanesiyle pazarlık yaptıkları vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan kadınların kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepkileri duyanları şoke etti. Kadınlar, gazetecilere, "Ne çekiyorsunuz, cinayet mi işledik? Günde 20 kişiyi dolandırıyoruz, enayi çok olunca biz ne yapalım" dedi.

Fuhuş şüphelisi kadınlardan şoke eden sözler: Cinayet mi işledik? Enayi çok olunca biz de dolandırıyoruz

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte özellikle şehirlerarası otogar çevresi ile çeşitli noktalarda fuhuş yapan, fuhuş yapmak için pazarlık yaparak vatandaşları dolandıran kadınlara yönelik operasyon yaptı. Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziantep Adliyesine sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN KADINLARDAN 3'Ü TUTUKLANDI

28 Eylül 2021 tarihinde adli makamlara sevk edilen 8 şüpheliden 3’ü adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 1 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi, 1 şüpheli mahkemece serbest bırakıldı, 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Anılan suçların işlendiği esnada aynı yerde oldukları bilinen ve yakalanan şüphelilerin nüfuslarına kayıtlı çeşitli yaşlardaki 9 çocuk ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 'Çocuğun Yüksek Yararı' gereği acil koruma kararıyla kurum bakımına alındı.

Screenshot_1

''GÜNDE 20 KİŞİ DOLANDIRIYORUZ, ENAYİ ÇOK OLUNCA BİZ NE YAPALIM?''

Polis ekipleri tarafından adliyeye getirilen 8 şüpheli kadının, girişte görüntü almak isteyen basın mensuplarına ise tepki gösterdi. Şüpheli kadınların adliye girişinde basın mensuplarına, "Çekin, çekin cinayetten geldik. Hepiniz çekin, 10 tane yaralı var. Altı üstü hafif bir dolandırıcılık yaptık. Bu ne ya, ne yapıyoruz, adam kandırıyoruz sadece. Dolandırıcılık hafif bir şey, günde 20 kişiyi dolandırıyoruz. Enayi çok olunca biz ne yapalım. Çekmeyin bizi, çekme gerizekalı" diye tepki gösterdi. Şüpheli kadınlardan birinin ise adliyeye girmeden önce basın mensuplarına el sallaması ise dikkat çekti.

Screenshot_2

79 AYRI OLAY MEYDANA GELMİŞ

Operasyon sonrası Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, operasyon öncesinde yürütülen çalışmalarda 79 ayrı olay meydana geldiği belirtilirken, 25 şikayetin yapıldığını kaydedildi. Operasyonla 8 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı ve bu şahıslardan 3'ünün tutuklandığı belirtilen açıklamada, "İlimiz şehirlerarası otogar çevresinde meydana gelen, 'Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama, Nitelikli Hırsızlık, Nitelikli Dolandırıcılık ve Yağma' olayları ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğümüzce yapılan projeli çalışma kapsamında çalışma süresince anılan bölgede toplamda 79 ayrı olay meydana gelmiş, bu olaylarda mağdur edilen 25 şikayetçi vatandaşımızın başvurusu alınmış ve bu gelişmeler üzerine 24 Eylül 2021 tarihinde belirtilen suçların şüphelisi oldukları tespit edilen ve 5 farklı adreste ikamet eden 5’i yetişkin 3’ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 28 Eylül 2021 tarihinde adli makamlara sevk edilen 8 şüpheliden 3’ü adli kontrol kararı ile serbest bırakılmış, 1 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilmiş, 1 şüpheli mahkemece serbest bırakılmış, 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Bununla birlikte, anılan suçların işlendiği esnada aynı yerde oldukları bilinen ve yakalanan şüphelilerin nüfuslarına kayıtlı çeşitli yaşlardaki 9 çocuğun, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 'Çocuğun Yüksek Yararı' gereği acil koruma kararıyla Kurum bakımına alınması sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Screenshot_6

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eve kadar gelmiş! Genç kadın bacakları arasında ne olduğunu görünce şoke olduEve kadar gelmiş! Genç kadın bacakları arasında ne olduğunu görünce şoke oldu
Kurallar değişti! Uymayana ceza kapıdaKurallar değişti! Uymayana ceza kapıda
Dizine ağaç kabuğu sardı, soluğu hastanede aldıDizine ağaç kabuğu sardı, soluğu hastanede aldı
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep fuhuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya yıkılıyor! Volkan'dan flaş sözler

Sosyal medya yıkılıyor! Volkan'dan flaş sözler

Kafe, restoran ve AVM'lerde yeni dönem! Girişte sorulacak

Kafe, restoran ve AVM'lerde yeni dönem! Girişte sorulacak

Fatih Terim istifa kararı aldı! Fakat...

Fatih Terim istifa kararı aldı! Fakat...

Aylık 99 bin TL maaş! Sosyal medyada gündem oldu

Aylık 99 bin TL maaş! Sosyal medyada gündem oldu

Yüzlercesi yere düştü! Köy halkı panik içinde: Kıyamet gibi

Yüzlercesi yere düştü! Köy halkı panik içinde: Kıyamet gibi

Eskort sitesine ilan verdi, anlaştığı erkek eve gelince...

Eskort sitesine ilan verdi, anlaştığı erkek eve gelince...

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bekçi, evlilik hazırlığındaki sevgilisini öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı

Bekçi, evlilik hazırlığındaki sevgilisini öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

"Uyuşturucu verip istismar etti" demişti! Valilikten açıklama

"Uyuşturucu verip istismar etti" demişti! Valilikten açıklama

Yargıtay'dan emsal alkolmetre cezası

Yargıtay'dan emsal alkolmetre cezası

Bekçi, genç kadını kurşun yağmuruna tuttu

Bekçi, genç kadını kurşun yağmuruna tuttu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.