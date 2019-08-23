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Fuhuş yalanıyla, 40 ilde 104 erkeği 40 bin lira dolandırdılar

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 11:18 | Son Güncelleme

SAKARYA İl Emniyet Müdürlüğü, internet siteleri aracılığıyla 'fuhuş' pazarlığı yaptıkları 40 ilde yaşayan 104 kişiyi, 40 bin TL dolandıran 4 kişi, Denizli'de yakaladı.

Fuhuş yalanıyla, 40 ilde 104 erkeği 40 bin lira dolandırdılar

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA İl Emniyet Müdürlüğü, internet siteleri aracılığıyla 'fuhuş' pazarlığı yaptıkları 40 ilde yaşayan 104 kişiyi, 40 bin TL dolandıran 4 kişi, Denizli'de yakaladı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya'nın da aralarında bulunduğu 40 ilde yaşayan 104 kişiyi, internet üzerinden 'fuhuş' pazarlığı yapıp, 40 bin TL dolandıran şüphelilerin peşine düştü. Verdikleri hesap numaralarına mağdurları kandırarak para gönderten şiphelilerin, 1 ay süren takip sonunda Denizli'de yaşayan K.A. (24), M.M.A. (33), M.Ö.(49) ve E.Ö. (42) olduğu belirlendi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Sakarya'ya getirilen şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Fuhuş yalanıyla, 40 ilde 104 erkeği 40 bin lira dolandırdılarFuhuş yalanıyla, 40 ilde 104 erkeği 40 bin lira dolandırdılarFuhuş yalanıyla, 40 ilde 104 erkeği 40 bin lira dolandırdılarFuhuş yalanıyla, 40 ilde 104 erkeği 40 bin lira dolandırdılar

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