HABER

Fuhuş yapıldığı iddiasıyla gündeme gelen eski hastane binası temizlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 10:29 | Son Güncelleme

ISPARTA'da madde bağımlılarının kullandığı ve fuhuş yapıldığı iddia edilen eski devlet hastanesi binası, temizlendi.

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da madde bağımlılarının kullandığı ve fuhuş yapıldığı iddia edilen eski devlet hastanesi binası, temizlendi. Binanın yeniden kötü amaçlar için kullanılabileceği riskini doğuran arka kapısı kapatılırken, bahçede üzeri açık duran 3 metrelik mahzen de demir plakayla örtüldü.
Isparta'da madde bağımlılarının kullandığı ve fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski devlet hastanesi binasında Sağlık İl Müdürlüğü tarafından yapılan temizlik çalışmaları tamamlandı. İçeride bulunan eski yatak, yorgan, çarşaf, yastık ve diğer malzemeler bahçede toplanarak yakılarak imha edildi. Hastane binasını kötü amaçla kullanmak isteyenlerin içeri girmek için kullandıkları arka kapı, demir kapıyla kilitlendi.
3 METRELİK ÇUKURUN KAPAĞI ÇALINDI
Hastane binasının ön kısmında bulunan ve demir profille yapılmış bir merdivenle mahzene inilen giriş bölümünün çalınan kapağı da yenilendi. Mahzene inilen demir merdivenin çürüyen basamakları nedeniyle tehlike oluşturan 3 metrelik çukur böylece kapatılmış oldu.
'NE OLACAKSA BİR AN ÖNCE OLSUN'
27 yıl hastanede çalışarak emekli olan ve hastanenin bulunduğu mahallede oturan Rıfat Helvacı, "Burada birçok malzemeyi hurdacılar veya 'esmer vatandaşlar' aldı götürdü. Daha geçen gün bu kapağı sürüyüp, şuraya getirdiler. Ben çarşıdan gelirken bir daha baktım yerinde yok. Burada kapıları kaynak yapıp, kapatsan da kırıp giriyorlar, çare yok. Ne olacaksa bir an evvel olsun ki sahibi olsun. Bu halde ne yapsan yalan" dedi.
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ AYINDA DEVRETMİŞ
2017 yılında Şehir Hastanesi'nin tamamlanmasının ardından atıl duruma gelen binanın 2019 yılının temmuz ayına kadar Sağlık Müdürlüğü sorumluluğundayken daha sonra Milli Emlak Müdürlüğü'ne devrinin gerçekleştiği, 9 Aralık tarihinde de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü'ne devrinin yapıldığı belirtildi.
YENİ ÜNİVERSİTE YERLEŞKESİ OLACAK
Yaşanan son gelişmelerin ardından eski devlet hastanesi ile eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin bulunduğu alanın ISUBÜ Yerleşkesi olması yönünde karar alındığı iddia edildi. ISUBÜ'nün yapılaşma için ödenek sorununu halletmesi halinde 2020 yılı başından itibaren belli bir program dahilinde yapılaşma için harekete geçmesi bekleniyor.

FOTOĞRAFLI

'Ayaklarım üşüyor' diyen amcaya ayakkabılarını verdi'Ayaklarım üşüyor' diyen amcaya ayakkabılarını verdi
Buz tutan Çıldır Gölü üzerinde çay keyfiBuz tutan Çıldır Gölü üzerinde çay keyfi
Şırnaklı 2 ev kadını mantar tesisi kurup, 15 kişiyi işe aldıŞırnaklı 2 ev kadını mantar tesisi kurup, 15 kişiyi işe aldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili başkana silahlı saldırı! Trafikte kurşun yağdırdılar

İYİ Partili başkana silahlı saldırı! Trafikte kurşun yağdırdılar

Ünlü türkücü dua istemişti! Acı haber

Ünlü türkücü dua istemişti! Acı haber

Ankara'da korkunç olay! Liseli genç feci şekilde can verdi!

Ankara'da korkunç olay! Liseli genç feci şekilde can verdi!

Kriz çıkartacak gelişme! Türk mürettebatlı gemiyi alıkoydular

Kriz çıkartacak gelişme! Türk mürettebatlı gemiyi alıkoydular

'Giydiğime pişman oldum! Çekmiş...'

'Giydiğime pişman oldum! Çekmiş...'

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sır oldular! Araçları terk edilmiş halde bulundu

Sır oldular! Araçları terk edilmiş halde bulundu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Çok konuşulan iddiaya Bakanlık'tan açıklama

Çok konuşulan iddiaya Bakanlık'tan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kayıp' diye aranan çift ahırda saklanmış

'Kayıp' diye aranan çift ahırda saklanmış

Adana’da bin polisle uygulama!

Adana’da bin polisle uygulama!

Uludağ'a çıkacaklar dikkat! Teleferik seferleri durdu

Uludağ'a çıkacaklar dikkat! Teleferik seferleri durdu

Yargıtay çifte müebbeti onadı! Soluğu kızıyla eşinin mezarlığında aldı

Haberi duyunca soluğu mezarlıkta aldı

Servis minibüsü, halk otobüsü ve otomobile çarptı

Servis minibüsü, halk otobüsü ve otomobile çarptı

Uludağ'da orman yangını! Alevler yayıldı

Uludağ'da orman yangını! Korkutan gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.