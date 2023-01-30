'Fuhuş yapıyorlar bodrum katta' Apartman sakinleri 3 gün arayla 2 kez neye uğradığını şaşırdı! Her yer delik deşik oldu

Bahçelievler'deki bir apartmanda 3 gün arayla yaşananlar şoke etti. İşinde, gücünde sakin bir hayat süren apartmandaki aileler "Ne hasmımız var, ne düşmanımız" diyerek yaşadıkları şaşkınlığı ve tepkilerini dile getirdi. Çünkü oturdukları apartman 3 günde 2 defa kurşunlandı. Kurşunların isabet ettiği evde oturanlar büyük korku yaşadıklarını ve canlarının tehlikede olduğunu belirtti. Korkudan evlerinden çıkamaz hale gelen aileler, alt kattaki komşularını suçladı ve "Fuhuş yapıyorlar" dedi. İşte olayın tüm ayrıntıları...

"HEDEF BİZ DEĞİLİZ"

Show Haber’de yer alan habere göre mikrofon uzatılan bir apartman sakini “Ne oluyor dedim ya, bizim canımız tehlikede” şeklinde konuştu. Bir başka apartman sakini de “Hedef biz değiliz, kimseyle bir şeyimiz yok” ifadelerini kullandı.

Apartman 3 gün arayla 2 kez kurşunlandı. “Bizim kimseyle husumetimiz yok” diyen bina sakinleri ise endişeli ve yaşadıkları kabusa inanamıyorlar.

Olaylara ilişkin konuşan bina sakini “Ben yine umursamadım. Dedim başka yeri kurşunlamışlardır. Hanım kalktı. Bana dedi ki ne yapıyorsun burada, kurşunladılar bizi” derken “Suçumuz günahımız ne?” diyerek tepki gösterdi.

MUTFAK CAMINA İSABET ETTİ! PERDELER DELİK DEŞİK OLDU

Bahçelievler’deki apartmanda olay bitmiyor. İddiaya göre ilk olay 3 gün önce yaşandı. Başına geleceklerden habersiz evinde oturan bir aile, birden mermi sesleri duydu. Uyuduğu sırada evin camlarının aşağıya indiğini gören evin hanımı, 5 tane kurşun geldiğini söyledi. Kurşunlar evin mutfak camına isabet ederken perdeler de delik deşik oldu.

Evin hanımı “Motorlaydılar, iki kişiydiler. Biriyle husumetli olsam ve beni kurşunlasalar haklılar. Ama benim kimle ne işim var” dedi.

O motosikletli saldırganlar iki gün sonra tekrar geldi ve bu kez hedeflerinde alt kattaki spotçu vardı. Dükkanı kurşunladılar, sonra mahallelinin müdahalesine rağmen kaçtılar.

"FUHUŞ YAPIYORLAR BODRUM KATTA"

40 seneye yakındır burada oturduğunu söyleyen aile, daha önce böyle bir şeyin başlarına gelmediğini söyledi. Apartman sakinlerinin şüphesi ise ortak. İddialarına göre olağan şüpheli alt kattaki komşuları. Bina sakini bununla ilgili “Fuhuş yapıyorlar bodrum katta. Bunların her gün olayı var burada. Yer kendilerinin, çıkaramıyorlar buradan.” şeklinde konuştu.