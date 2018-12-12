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Fuhuş yaptığı iddia edilen iki kadını gasp eden şüpheliler yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 14:40 | Son Güncelleme

KARTAL'da para karşılığı fuhuş yaptığı iddia edilen iki kadının evine giderek içerdeki erkekleri dışarı çıkaran, kadınları da bıçak ve silahla tehdidiyle para ve cep telefonlarını gasp eden 3 kişi yakalandı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da para karşılığı fuhuş yaptığı iddia edilen iki kadının evine giderek içerdeki erkekleri dışarı çıkaran, kadınları da bıçak ve silahla tehdidiyle para ve cep telefonlarını gasp eden 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin daha önceden de hırsızlık, kundakçılık, yaralama, öldürmeye teşebbüs, uyuşturucu kullanmak, trafiği tehlikeye düşürmek gibi suçlardan onlarca kez gözaltına alındıkları öğrenildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis olayla ilgili bir kişiyi daha arıyor

KADINLAR "BİZİ BEĞENMEDİLER ERTESİ GÜN GASP ETMEYE GELDİLER"

Kartal, Cevizli mahallesinde 25 Kasım 2018 tarihinde meydana gelen olayda N.S.(28) ile Z.G.(41) adlı kadınlar, polise başvurarak evlerinde gasp edildiklerini söyleyerek şikayetçi oldu. Karakolda ifadeleri alınan iki kadın para karşılığı fuhuş yaptıklarını söyleyerek "Bizi bir gün önce telefonla arayıp fuhuş için anlaşıp evimize geldiler. Ancak içeri girdikten sonra bizi beğenmediklerini söyleyerek ayrıldılar. Ertesi gün yine telefon ederek randevu aldılar." dediler. Kadınlar saat 15.30 sıralarında kapılarının çalındığını söyleyerek " Açtığımızda zorla içeri girdiler. Ellerinde silah ve bıçak vardı. Bu sırada evde bulunan iki müşterimizi dışarı çıkarttılar. Ölümle tehdit ederek evde bulunan 4 cep telefonu ile 430 lira parayı alıp ayrıldılar." dedi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ VE CEP TELEFONU KAYITLARINDAN TESPİT EDİLDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada güvenlik kameraları ve cep telefonu kayıtlarını inceleyen polis, 3 gün içinde şüphelilerden 3'nün kimliklerini tespit etti. 28 Kasım 2018 tarihinde Kocaeli'nde düzenlenen operasyonda Oktay T.(22), Turgut D.(25), ve Zekeriya B.(35) gözaltına alındı.

SABIKALARI POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTI

İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorgulanan şüphelilerden inşaat işçisi Oktay T.'nin daha önceden motosiklet ve bisiklet hırsızlığı, kasten yaralama uyuşturucu madde kullanmak, tehdit suçlarından 15 kez gözaltına alındığı tespit edildi. Yine inşaat işçisi Turgut D.'nin ise fuhuşa teşvik, hırsızlık, yaralama uyuşturucu kullanmak, Trafiği tehlikeye düşürmek suçlarından 15 kez yakalandığı öğrenildi. Şüpheliler arasında bulunan ve dondurmacılık yaptığı öğrenilen Zekeriya B.'nin ise tehdit, hakaret , kundaklama, hırsızlık , yaralama, öldürmeye teşebbüs, ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından 14 kez yakalandığı belirtildi.

Poliste işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis olaydan sonra kaçan bir kişiyi daha yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

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