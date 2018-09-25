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Fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan kahveci: Kadınlar misafirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 12:54 | Son Güncelleme

MERSİN'de, A.G.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, A.G. (57), sahibi olduğu kahvede fuhuş yaptırdığı iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen A.G., gazetecilere, "Kadınlar çalışmıyor, onlar misafirdi" diye seslendi. Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Mesudiye Mahallesi'ndeki yabancı uyruklu kadınların çalıştığı ruhsatı bulunmayan kahvede fuhuş yapıldığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, kahveye operasyon düzenledi. Özel bölmede 2 kişiyi fuhuş yaparken yakalayan ekipler, iş yeri sahibi A.G., Suriye uyruklu kadınlar N.A., M.E. ve R.A. ile F.H. isimli erkek şüpheliyi gözaltına aldı. Kadınlar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, F.H. de ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kahvenin sahibi A.G. ise emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. A.G., adliyeye getirildiği sırada, gazetecilerin "Ruhsatsız kahvede fuhuş yaptırdığınız doğru mu?" sorusu üzerine "Bir şey demiyorum, Allah'a havale ediyorum. Suçsuz yere bana kelepçe taktılar. Yalan, ben davacıyım. Kadınlar çalışmıyor, onlar misafirdi" dedi.

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Fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan kahveci: Kadınlar misafirdiFuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan kahveci: Kadınlar misafirdi
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