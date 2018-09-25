Fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan kahveci: Kadınlar misafirdi

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, A.G. (57), sahibi olduğu kahvede fuhuş yaptırdığı iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen A.G., gazetecilere, "Kadınlar çalışmıyor, onlar misafirdi" diye seslendi. Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Mesudiye Mahallesi'ndeki yabancı uyruklu kadınların çalıştığı ruhsatı bulunmayan kahvede fuhuş yapıldığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, kahveye operasyon düzenledi. Özel bölmede 2 kişiyi fuhuş yaparken yakalayan ekipler, iş yeri sahibi A.G., Suriye uyruklu kadınlar N.A., M.E. ve R.A. ile F.H. isimli erkek şüpheliyi gözaltına aldı. Kadınlar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, F.H. de ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kahvenin sahibi A.G. ise emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. A.G., adliyeye getirildiği sırada, gazetecilerin "Ruhsatsız kahvede fuhuş yaptırdığınız doğru mu?" sorusu üzerine "Bir şey demiyorum, Allah'a havale ediyorum. Suçsuz yere bana kelepçe taktılar. Yalan, ben davacıyım. Kadınlar çalışmıyor, onlar misafirdi" dedi.
İstanbul otogarında silahlı kavga! Yaralılar var
Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı!
Whatsapp kullanıcılarına büyük şok: Eğer bu telefonlardan birini kullanıyorsanız...
Resmen istila etmişler! Gören şaşıp kaldı
Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi
'En Büyük Savaş'ta korkutan açıklama: ABD boğazımıza bıçak dayadı
Gaziantep'te bir okul... Öğretmen ilkokul öğrencilerini kıbleye çevirip 'zemzem' suyu içirdi
'Erdoğan'la bir kez görüştüm adımı bakanlar kurulu listesinde gördüm'
Japonya'nın pes dedirten fantezi evleri!
Uzmanlar uyardı! İşte en zararlı uyku pozisyonu
Okuyucu Yorumları 0 yorum