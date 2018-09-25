Fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan kahveci: Kadınlar misafirdi (2)

TUTUKLANDI
Mersin'de sahibi olduğu kahvede fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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