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Fuhuş yaptırıp 'çok para kazanacaksınız' deyip kandırdılar! Şifreleri: Kızımız temizlik için hazır

14.05.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da yurt dışından iş vaadiyle kandırıp getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 5'i tutuklandı. Şüphelilerin i kadınları, "Çok para kazanacaksınız" diyerek ikna etmeye çalışıp fuhşa zorladıkları tespit edilirken, teknik takibe takılmamak için arayanlara 'Son model araçlarımız geldi', 'Kızımız evinizi temizlik için hazır' diyerek, şifreli konuştukları ortaya çıktı.

Fuhuş yaptırıp 'çok para kazanacaksınız' deyip kandırdılar! Şifreleri: Kızımız temizlik için hazır

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Fethiye ilçesinde yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle 4 ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı. Polis, şebekenin yurt dışından yüksek maaşla iş vaadiyle kandırıp iletişime geçtikleri kadınları ilçeye getirdiklerini belirledi. Şebeke yöneticilerinin ev, apart ve otellere yerleştirdikleri kadınları, "Çok para kazanacaksınız" diyerek ikna etmeye çalışıp fuhşa zorladıkları tespit edildi.

Bu sırada kadınların çıplak fotoğraflarının çekildiği ve ayrılmak istemeleri halinde fotoğrafları ailelerine göndermekle tehdit edildikleri öğrenildi. Şebeke üyelerinin WhatsApp üzerinden oluşturduğu grupla fuhuş yapacak kadınların müşterilere ulaşmalarının ve tekrar geri dönmelerinin sağlandığı da belirlendi.

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'KIZIMIZ EVİNİZİ TEMİZLİK İÇİN HAZIR'

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, delillerin toplanmasının ardından, 11 Mayıs'ta saat 06.00 sıralarında operasyon için harekete geçti. 10 farklı adrese 15 ekip ve 65 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Kurtarılan 22 kadın ise ülkelerine gönderilmek üzere Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelilerin, teknik takibe takılmamak için arayanlara 'Son model araçlarımız geldi', 'Kızımız evinizi temizlik için hazır' diyerek, şifreli konuştuğu belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 5'i tutuklandı. Diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla fuhuş
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