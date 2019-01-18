Fuhuştan gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edildi

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA ve Mersin'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 15'i adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Şanlıurfa ve Mersin'de fuhşa aracılık eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ahlak Polisi, 2 ay süren teknik ve fiziki takibin sonunda belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. 'Fuhşa aracılık ve teşvik' ile 'fuhuş için yer temin etmek' suçlarını işledikleri iddiasıyla 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bulunan bir miktar paraya da el konuldu. Aralarında yabancı uyruklu kadınların bulunduğu şüphelilerden 20'si polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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