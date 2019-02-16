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Fuhuştan gözaltına alınan 2 kişide HIV virüsü tespit edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2019 15:45 | Son Güncelleme

KARAMAN'da apart daireye yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişinin HIV virüsü taşıdıkları belirlendi.

Fuhuştan gözaltına alınan 2 kişide HIV virüsü tespit edildi

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN'da apart daireye yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişinin HIV virüsü taşıdıkları belirlendi. Operayonun ardından 3 apart daire mühürlendi.
Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 4 gün önce eşcinsel oldukları ileri sürülen Murat Ç. (24) ve aynı yaştaki Mehmet Ç.'nin sosyal medya üzerinden müşteri bularak para karşılığı ilişkiye girdiğini tespit etti. Murat Ç. ve Mehmet Ç.'yi takibe alan polis, şüphelilerin kaldığı Tabduk Emre Mahallesi'nde bulunan kiralık apart daireye baskın düzenledi. Murat Ç. ve Mehmet Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında para karşılığında ilişkiye girdiklerini kabul ettikleri öğrenilen şüphelilerden Mehmet Ç.'nin, "Gaziantep'te üniversite okuyorum. Karaman'a geldim. Aparttaki diğer sakinlere polis olduğumuzu söyledik" dediği belirtildi.
HIV VİRÜSÜ TAŞIDIKLARI BELİRLENDİ
Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrollerinde HIV virüsü taşıdıkları belirlendi. Polis ekipleri, Karaman Valiliği’nde oluşturulan Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele komisyonu 10786 sayılı fuhuş ve fuhuş yüzünden bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele tüzüğünün 95 ve 100'üncü maddesi gereği ilk tespitte 90 gün süre ile 3 apart daireyi mühürledi.
FOTOĞRAFLI

Fuhuştan gözaltına alınan 2 kişide HIV virüsü tespit edildiFuhuştan gözaltına alınan 2 kişide HIV virüsü tespit edildiFuhuştan gözaltına alınan 2 kişide HIV virüsü tespit edildi

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