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Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı Birkan Key evlendi

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.09.2019 22:25 | Son Güncelleme

Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programıyla adını duyuran ve geçtiğimiz yıl fuhuştan gözaltına alınan Birkan Key, sosyal medya hesabından evlendiğini duyurdu.

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı Birkan Key evlendi

Evlilik programında yarışmacı Sevgi Akiska ile olan çıplak fotoğraflarıyla gündemi sarsan damat adayı yarışmadan sonra da birçok skandal olayla gündeme gelmişti. Key, Adana'da yapılan fuhuş skandalı kapsamında gözaltına alınmış ancak daha sonra serbest bırakılmıştı.

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EVLİLİK SİNYALİ VERMİŞTİ

Olaylı damat adayı, geçtiğimiz Ocak ayında bir süredir birlikte olduğu diyetisyen sevgilisi İrem Çohadar'ın ailesiyle tanıştığı fotoğrafı paylaşıp evlilik sinyali vermişti.

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EVLENDİ SOSYAL MEDYAYA VEDA ETTİ

Birkan Key, sosyal medya hesabından paylaştığı düğün fotoğrafına "Dünya evine girdik çok şükür. Artık bana sosyal medyaya da veda vakti geldi. Sizleri çok seviyorum! Selametle, sağlıcakla kalın inşallah" notuyla evlendiğini duyurdu.

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