HABER

Fuhuştan gözaltına alınan kadında HIV çıktı, hastaneye başvuranlar oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 15:23 | Son Güncelleme

KARAMAN'da, fuhuş operasyonunda gözaltına alınıp, sınır dışı edilen Azerbaycan uyruklu Hatavan M.'nın AIDS hastalığına yol açan HIV virüsü taşıdığının ortaya çıkmasının ardından kentte bazı kişilerin enfeksiyon hastalıkları polikliniğine başvuru yaptığı belirtildi.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, fuhuş operasyonunda gözaltına alınıp, sınır dışı edilen Azerbaycan uyruklu Hatavan M.'nın AIDS hastalığına yol açan HIV virüsü taşıdığının ortaya çıkmasının ardından kentte bazı kişilerin enfeksiyon hastalıkları polikliniğine başvuru yaptığı belirtildi. Aynı operasyonda gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan memur Mehmet D. ise görevden uzaklaştırıp hakkında soruşturma açıldı. Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Mehmet D. (50), Hasan Hüseyin D. (53) ile Erdal Y.'nin (46) yabancı uyruklu kadınları kente getirdiği ve otomobilde para karşılığı erkeklerle cinsel ilişkiye zorladığı bilgisini aldı. Şüphelileri, teknik ve fiziki takibe alan polis, cumartesi günü kentin en işlek caddelerinden birinde fuhuş pazarlığı yapan Mehmet D., Hasan Hüseyin D., Erdal Y. ile Havva C. ve Azerbaycan uyruklu Hatavan M.'yi gözaltına aldı. 'Çavuş' lakaplı Mehmet D.'nin, kentteki lisede memur olarak görev yaptığı belirtildi. SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ Havva C. ve Havatan M., emniyetteki sorgusunun ardından serbest kaldı. Havatan M., sınır dışı edilirken, adliyeye sevk edilen Mehmet D., Hasan Hüseyin D. ve Erdal Y. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sınır dışı edilen Havatan M.'nin yapılan sağlık kontrolünde cinsel yolla buluşan ve AIDS'e yol açan HIV virüsü taşıdığı ortaya çıktı. Havatan M.'nin virüs taşıdığı haberinin duyulmasıyla birlikte bazı kişilerin, kentteki hastanelerin enfeksiyon hastalıkları polikliniğine başvuru yaptığı bildirildi. KARAMAN VALİLİĞİ TARAFINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI Bir lisede memur olarak çalışan Mehmet D. hakkında da Karaman Valiliği tarafından soruşturma başlatılıp, açığa alındı. İdari soruşturma için Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 2 müfettiş görevlendirildi.

PARTNERKaplan saldırısında son anda kurtuldular!Kaplan saldırısında son anda kurtuldular!
Munzur Nehri'ne düşüp, kaybolan Engin'in 19 gün sonra cesedi bulundu (2)Munzur Nehri'ne düşüp, kaybolan Engin'in 19 gün sonra cesedi bulundu (2)
PKK'nın belirlenen hedefleri 'Bora' ile vuruluyorPKK'nın belirlenen hedefleri 'Bora' ile vuruluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son bir yılın en düşüğüne geriledi

Son bir yılın en düşüğüne geriledi

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da dehşet! Tornavidayı göğsüne ve sırtına sapladı

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı tam 7 kez...

80 yaşındaki yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyenin kapısını kırarak kaçmaya çalıştı

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyeden kaçmaya çalıştı

Rüyada balık yemek ne demek? Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Batman'da koca dehşeti! Eşine, kayınvalidesini ve baldızını darp edip tehdit yağdırdı

Skandal olay! '100 adamı öldüreceğiz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.