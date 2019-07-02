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Fuhuştan gözaltına alınıp sınır dışı edilen kadında HİV virüsü çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 11:17 | Son Güncelleme

KARAMAN'da, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilen Azerbaycan uyruklu Havatan M.'nin (35), yapılan sağlık kontrolünde cinsel yolla buluşan ve AIDS'e yol açan HİV virüsü taşıdığı ortaya çıktı.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilen Azerbaycan uyruklu Havatan M.'nin (35), yapılan sağlık kontrolünde cinsel yolla buluşan ve AIDS'e yol açan HİV virüsü taşıdığı ortaya çıktı. Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Mehmet D. (50), Hasan Hüseyin D. (53) ile Erdal Y.'nin (46) yabancı uyruklu kadınları kente getirdiği ve otomobilde para karşılığı erkeklerle cinsel ilişkiye zorladığı bilgisini aldı. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis, cumartesi günü kentin en işlek caddelerinden birinde fuhuş pazarlığı yapan Mehmet D., Hasan Hüseyin D., Erdal Y. ile Havva C. ve Azerbaycan uyruklu Hatavan M.'yi gözaltına aldı. 'Çavuş' lakaplı Mehmet D.'nin, kentteki lisede memur olarak görev yaptığı belirtildi. SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ Havva C. ve Havatan M., emniyetteki sorgusunun ardından serbest kaldı. Havatan M., sınır dışı edilirken, adliyeye sevk edilen Mehmet D., Hasan Hüseyin D. ve Erdal Y. ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sınır dışı edilen Havatan M.'nın sağlık kontrolü sonrası yapılan tetkiklerinde cinsel yolla buluşan ve AIDS'e yol açan HİV virüsü taşıdığı ortaya çıktı.

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