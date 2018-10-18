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Fuhuştan kazandıkları parayla yaptığı şeyi duyan hayrete düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 13:46 | Son Güncelleme

İstanbul'da 31 ayrı adreste yapılan operasyonla 21 kişilik fuhuş çetesi çökertildi. Fuhuş yapan kadınları aracında taşıyan bir zanlının kazandığı parayla annesine kurban parası gönderdiği ortaya çıktı.

Fuhuştan kazandıkları parayla yaptığı şeyi duyan hayrete düştü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri tarafından Esenyurt, Büyükçekmece ve Silivri İlçelerinde 31 ayrı adreste yapılan operasyonda 21 kişilik fuhuş çetesi çökertilmişti. Zanlılardan S.G.'nin fuhuştan kazandığı parayla kurban kestiği ortaya çıktı.

FUHUŞ ÇETESİ İHBARI ÜZERİNE 31 ADRESTE ARAMA YAPILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleriEsenyurt, Büyükçekmece ve Silivri ilçelerinde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine bölgede çalışma başlattı. Yaklaşık 5 buçuk ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 31 ayrı adreste arama yapıldı.

Yapılan operasyonda, kadınları fuhuşa zorlayan 21 kişilik fuhuş çetesi yakalanırken, Özbekistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Rus uyruklu 26 kadın ise çetenin elinden kurtarıldı.

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