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Fujitsu, Almanya'da bilgisayar üreten fabrikasını kapatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 15:09 | Son Güncelleme

Fujitsu, Almanya’nın Augsburg şehrinde bin 800 işçinin çalıştığı ülkenin tek kişisel bilgisayar ve laptop üreten fabrikasını kapatma kararı aldı

BERLİN (AA) - Fujitsu, Almanya’nın Augsburg şehrinde bin 800 işçinin çalıştığı ülkenin tek kişisel bilgisayar ve laptop üreten fabrikası için kapatma kararı aldı.

Şirketin sözcüsü yaptığı açıklamada, Almanya’nı Bavyera eyaletinin güney-batısındaki Augsburg şehrindeki fabrıkanın kapanışın 2020’de planlandığını belirtti.

IG Metall’ın şirketteki temsilcisi Angela Steinecker ise söz konusu fabrikanın kapatılmasını işçilerin beklemediklerini belirterek, “Fujitsu GmbH’ın kapatılmaya yönelik planını açıklaması bize ve işçilere sürpriz oldu. Augsburg’daki fabrikanın kapanmasını basitçe kabul etmeyeceğiz.” dedi.

Augsburg'daki fabrikasının kapatılması, Almanya’nın tek bilgisayar üreten fabrikanın kapatılması anlamına geliyor. Uzmanlar, fabrikanın kapatılmasıyla ülkenin dizüsütü bilgisayarlarda Çin ve Tayvan gibi Uzakdoğu ülkelerine daha fazla bağımlı kalmasına yol açacağını ifade ediyor.

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Almanya bilgisayar Fujitsu Kapatma

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