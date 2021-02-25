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  4. Fukuşima'daki 7.3'lük depremde 1 kişi öldü!

Fukuşima'daki 7.3'lük depremde 1 kişi öldü!

25.02.2021 09:56 | Son Güncelleme:
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Fukuşima'daki 7.3'lük depremde 1 kişi öldü!

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaleti açıklarında 13 Şubat'ta meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Fukuşima Belediyesi, yerel saatle 23.07'de kaydedilen 7,3 büyüklüğündeki deprem sonrası ilk can kaybının rapor edildiğini açıkladı.

Açıklamada, arkadaşının uzun süre ulaşamadığı 50 yaşlarındaki bir adamın, evinde yakalandığı depremden korunmak için saklandığı mobilyanın altında ölü bulunduğu kaydedildi.

Bu arada Yangın ve Afet Yönetim Ajansı (FDMA), depremde ülkenin kuzeydoğusundaki 10 eyalette 185 kişinin yaralandığını ve 3 bin 112 yapıda hasar tespit edildiğini açıkladı.

Deprem Miyagi, İwate, Akita, Gunma, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da hissedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Japonya

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