Fukuşima'daki 7.3'lük depremde 1 kişi öldü!

Fukuşima Belediyesi, yerel saatle 23.07'de kaydedilen 7,3 büyüklüğündeki deprem sonrası ilk can kaybının rapor edildiğini açıkladı.

Açıklamada, arkadaşının uzun süre ulaşamadığı 50 yaşlarındaki bir adamın, evinde yakalandığı depremden korunmak için saklandığı mobilyanın altında ölü bulunduğu kaydedildi.

Bu arada Yangın ve Afet Yönetim Ajansı (FDMA), depremde ülkenin kuzeydoğusundaki 10 eyalette 185 kişinin yaralandığını ve 3 bin 112 yapıda hasar tespit edildiğini açıkladı.

Deprem Miyagi, İwate, Akita, Gunma, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da hissedilmişti.

