Fukuşima kurbanları felaketin 10. yılında anıldı

Felaketin yıldönümünde tüm ülkede saygı duruşu ve nükleer karşıtı protestolar yapıldı.Japonya'nın Fukuşima kentinde 11 Mart 2011'de meydana gelen ve yaklaşık 20 bin kişinin yaşamını yitirdiği deprem ve tsunami felaketi onuncu yılında anılıyor. Felaketin yıl dönümünde bir dakikalık saygı duruşu ve nükleer karşıtı protestolar yapıldı, kurbanlar için dua edildi.

Ülke genelinde depremin meydana geldiği saat olan 14:46'da, Japon İmparatoru Naruhito ile eşi İmparatoriçe Masako'nun da katılımıyla bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Japonya Başbakanı Yoşihide Suga, düzenlenen törende yaptığı konuşmada "Sevdiklerini ve yakınlarını kaybedenlerin duygularını düşündüğümde bunu çok dayanılmaz buluyorum" dedi.

Tokyo’nun yaklaşık 250 kilometre kuzeyinde Pasifik Okyanusu kıyısındaki Fukuşima Dayiçi Nükleer Santrali’nde, 11 Mart 2011 tarihinde meydana gelen şiddetli deprem ve tsunami nedeniyle soğutma sistemi devre dışı kaldığı için üç reaktörde nükleer erime meydana gelmişti. Felaket nedeniyle yaklaşık 20 bin kişi hayatını kaybederken, radyoaktif sızıntı 40 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kalmasına neden oldu. .