Fukuşima’da şehrin yüzde 40’ı güvenli ilan edildi

Japonya, Fukuşima felaketinden 8 yıl sonra şehrin yüzde 40’ını güvenli ilan ederek, tahliye kararını kısmen kaldırdı.

Japonya, Mart 2011’de meydana gelen Fukuşima felaketinden sonra Tokyo Elektrik Enerji Şirketine (TEPCO) ait olan Fukuşima Daiiçi Nükleer Enerji Santrali’nin bulunduğu iki kasabadan birindeki tahliye kararını kısmen kaldırdı. Bölgede üç reaktörü Mart 2011 depremi ve tsunamiden dolayı eriyen tesisin yaklaşık 7 kilometre güneybatısında bulunan alanda radyasyon seviyeleri önemli ölçüde azaltıldı. Çalışmalar Okuma kasabası sakinlerinin yüzde 40’ının evlerine geri dönmesini sağlayacak. Futuba kasabasındaki radyasyon seviyeleri ise bölgedeki diğer kasabalardaki gibi sınırda bulunuyor.

Bölge sakinleri geri dönmekte isteksiz

Eski sakinlerin çoğu tesisin güvenli bir şekilde hizmetten alınmasıyla ilgili karmaşık süreç devam ettikçe geri dönmekte isteksiz olduklarını dile getirdi. Tahliye emrinin kaldırılmasına karşı olan bölge sakinleri, hükümetin gelecek yaz gerçekleştirilecek Tokyo Olimpiyatları öncesinde geri dönmelerini teşvik ettiğini belirtti.