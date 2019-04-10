HABER

Fukuşima’da şehrin yüzde 40’ı güvenli ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 17:51 | Son Güncelleme

Japonya, Fukuşima felaketinden 8 yıl sonra şehrin yüzde 40’ını güvenli ilan ederek, tahliye kararını kısmen kaldırdı.Japonya, Mart 2011’de meydana gelen Fukuşima felaketinden sonra Tokyo Elektrik Enerji Şirketine (TEPCO) ait olan Fukuşima Daiiçi Nükleer Enerji Santrali’nin bulunduğu iki kasabadan birindeki tahliye kararını kısmen kaldırdı.

Japonya, Fukuşima felaketinden 8 yıl sonra şehrin yüzde 40’ını güvenli ilan ederek, tahliye kararını kısmen kaldırdı.
Japonya, Mart 2011’de meydana gelen Fukuşima felaketinden sonra Tokyo Elektrik Enerji Şirketine (TEPCO) ait olan Fukuşima Daiiçi Nükleer Enerji Santrali’nin bulunduğu iki kasabadan birindeki tahliye kararını kısmen kaldırdı. Bölgede üç reaktörü Mart 2011 depremi ve tsunamiden dolayı eriyen tesisin yaklaşık 7 kilometre güneybatısında bulunan alanda radyasyon seviyeleri önemli ölçüde azaltıldı. Çalışmalar Okuma kasabası sakinlerinin yüzde 40’ının evlerine geri dönmesini sağlayacak. Futuba kasabasındaki radyasyon seviyeleri ise bölgedeki diğer kasabalardaki gibi sınırda bulunuyor.

Bölge sakinleri geri dönmekte isteksiz
Eski sakinlerin çoğu tesisin güvenli bir şekilde hizmetten alınmasıyla ilgili karmaşık süreç devam ettikçe geri dönmekte isteksiz olduklarını dile getirdi. Tahliye emrinin kaldırılmasına karşı olan bölge sakinleri, hükümetin gelecek yaz gerçekleştirilecek Tokyo Olimpiyatları öncesinde geri dönmelerini teşvik ettiğini belirtti.

Arıtma çalışmaları radyasyonu başka yerlere taşıyabilir
Japonya hükümeti toprağı temizlemek, ağaçları kesmek ve kirli bölgelerdeki ev ve yolları yıkamak suretiyle agresif bir temizlik programı başlattı ancak uzmanlar bunun büyük miktardaki radyoaktif atık oluşturarak radyasyonun bir yerden başka bir yere taşınmasına neden olacağını düşünüyor.
Japonya’nın Pasifik kıyısında ve Tokyo’ya yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Fukuşima’da Mart 2011’de meydana gelen 9 büyüklüğünde deprem ve sonrasındaki tsunami nedeniyle santralde elektrik kesilmiş, sürekli soğutulması gereken reaktör aşırı ısınıp erimişti. Sekiz yıl önceki felaket ülkede Fukuşima’nın nükleer zehirle eş anlamlı olduğu algısını oluşturmuş, içme suyunun nükleer atıkla kirlenmesi sonucu bazı kasabalar tamamıyla tahliye edilmişti.

PARTNER Siz de ilişkiye girerken bunu yapıyorsanız...Kanserden bile koruyormuş! Siz de ilişkiye girerken bunu yapıyorsanız...Kanserden bile koruyormuş!
Başkan Uysal’dan ‘Büyükçekmece’de 27 bin seçmen kaydırıldı’ iddiasıBaşkan Uysal’dan ‘Büyükçekmece’de 27 bin seçmen kaydırıldı’ iddiası
Isparta’da yılın ilk 3 ayında 47 bin 511 yolcu uçak kullandıIsparta’da yılın ilk 3 ayında 47 bin 511 yolcu uçak kullandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Emre Mor bunu da yaptı

Emre Mor bunu da yaptı

İstanbul kararı için gözler YSK'da!

İstanbul kararı için gözler YSK'da!

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Kazada öldüğü sanılan kadını, kocası boğarak öldürmüş

Korkunç cinayet! Saçlarından tutup suda boğmuş

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

"Kadın tutukluya kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

"Kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.