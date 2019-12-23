Fukuşima'daki radyoaktif suyun denize ya da havaya bırakılması önerisi

TOKYO (AA) - Japonya, 2011'de deprem ve tsunaminin ardından üç reaktörü hasar gören Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nde işlemden geçirilmesine rağmen hala radyoaktif olma özelliğini koruyan büyük miktarda suyun kademeli olarak denize ya da havaya bırakılmasını öngörüyor.

Japonya Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı, nükleer santralde muhafaza edilen radyoaktif suyun, kontrollü şekilde Pasifik'e bırakılması ya da buharlaştırılarak havaya karışmasının sağlanması veya her iki yönteminin birden kullanılması teklifinde bulundu.

Bakanlık, suyun kademeli olarak denize salınması işleminin, Birleşmiş Milletler (BM) Atomik Radyasyonun Etkileri Bilimsel Komitesi tarafından uygun görülen bir yöntemle yapılacağından ve çevredeki radyasyon seviyelerinin izlenmesine olanak tanıyacağından en iyi seçenek olarak görüldüğünü açıkladı.

Buharlaştırmanın da Three Mile Adası'ndaki nükleer santralde 1979'da meydana gelen kazanın ardından 87 bin ton trityumlu suyun 2 yılda ortadan kaldırıldığı sırada denenmiş ve sağlaması yapılmış bir yöntem olduğu vurgulandı.