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Fulin'den Aleyna Tilki'yi kızdıracak sözler!

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.10.2018 12:04 | Son Güncelleme

Genç şarkıcı Fulin, Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman hakkında açtı ağzını yumdu gözünü... Fulin, Aleyna için "yolda görsem tanımam bile" dedi

Fulin'den Aleyna Tilki'yi kızdıracak sözler!

Genç şarkıcı Fulin Şingirik, TEVE2'de yayınlanan 2. Sayfa'ya konuk oldu. Bir sosyal medya kullanıcısının "Konuğunuzu Aleyna Tilki'ye zannettim" demesine üzerine küplere bindi.

Aleyna Tilki'ye benzetildiği için sinirlerine hakim olamayan Fulin, "Bunların yüzde 90 bilinçli bir algı operasyonu yaratmak için. Bu başından beri böyle. Bu vatandaş gerçek biri olabilir ama ben bir klip falan çıkardığım zaman örgütlenerek sahte hesaplardan bana saldırıyorlar." dedi.

"SEN OLSAN BARİ KLİBİ BENİM KLİBİMLE AYNI"

'Aleyna Tilki'yi taklit ediyor' sözlerine tepki gösteren Fulin, sözlerine şöyle devam etti:

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"2015 yılında çekmiş olduğum Keyf-i Halik klibinin izlediğiniz zaman benzettiğiniz vatandaşın (Aleyna Tilki) kliplerini açın. Kim önce yapmış kim sonra yapmış, kim kime benzemiş görürsünüz. Bu konuya artık kapatıyorum. Onun 'Sen Olsan Bari' klibi benim 2015 yılında çıkardığım klibin aynısı. Artık yeter gerçekten yeter bu kadar olmaz. Benim kostüm aldığım yerlerden kostüm almış. Onunla aynı kişilerle çalışıyoruz zaten."

"ALEYNA'YI YOLDA GÖRSEM TANIMAM"

Sunucuların 'Aleyna'nın adını niye kullanmıyorsun' sorusuna ise "Ağzıma almak istemiyorum çünkü benim ondan bahsetmeye ve konuşmaya ihtiyacım yok. Kişisel bir meselem yok, yolda görsem tanımam bile" cevabı verdi.

Aleyna'nın Dipsiz Kuyum şarkısı hakkında konuşan şarkıcı, "Dipsiz Kuyum şarkısı Türk halkının seveceği türde bir şarkı. Onun hızlı çıkış yapmasında yaşının büyük etkisi var. Şarkısı da çok iyiydi. Emrah Karaduman'ın başarısı çok büyük Aleyna'nın yükselmesinde." dedi.

"ALLAH EMRAH'I KARŞIMA ÇIKARMASIN"

Emrah Karaduman'ın eski sevgilisi olan Fulin, "3 yıldır karşılaşmıyorum, Allah çıkarmasın karşıma.Artık kırgın değilim herkes kendi hayatını yaşıyor. Belki görsem gözüm dolar ama bu kısa sürer" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Fulin Aleyna Tilki Emrah Karaduman

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
fulinde kim yahu
fulin biz sizi çok tanırız ya.. Makyajsız nasıl görünüyorsunuz acaba ??
reklam kokan hareketler bunlar ......
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