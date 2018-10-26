Fulin'den Aleyna Tilki'yi kızdıracak sözler!

Genç şarkıcı Fulin Şingirik, TEVE2'de yayınlanan 2. Sayfa'ya konuk oldu. Bir sosyal medya kullanıcısının "Konuğunuzu Aleyna Tilki'ye zannettim" demesine üzerine küplere bindi.

Aleyna Tilki'ye benzetildiği için sinirlerine hakim olamayan Fulin, "Bunların yüzde 90 bilinçli bir algı operasyonu yaratmak için. Bu başından beri böyle. Bu vatandaş gerçek biri olabilir ama ben bir klip falan çıkardığım zaman örgütlenerek sahte hesaplardan bana saldırıyorlar." dedi.

"SEN OLSAN BARİ KLİBİ BENİM KLİBİMLE AYNI"

'Aleyna Tilki'yi taklit ediyor' sözlerine tepki gösteren Fulin, sözlerine şöyle devam etti:

"2015 yılında çekmiş olduğum Keyf-i Halik klibinin izlediğiniz zaman benzettiğiniz vatandaşın (Aleyna Tilki) kliplerini açın. Kim önce yapmış kim sonra yapmış, kim kime benzemiş görürsünüz. Bu konuya artık kapatıyorum. Onun 'Sen Olsan Bari' klibi benim 2015 yılında çıkardığım klibin aynısı. Artık yeter gerçekten yeter bu kadar olmaz. Benim kostüm aldığım yerlerden kostüm almış. Onunla aynı kişilerle çalışıyoruz zaten."