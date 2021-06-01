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Full endoskopik bel fıtığı ameliyatı nedir? İşte bel fıtığı ameliyatından farkı

01.06.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Full endoskopik bel fıtığı ameliyatı, teknolojinin yardımıyla uygulanabilen modern bir yöntemdir. Bel fıtığı ameliyatları eskiden çıplak gözle yapılmakta ve büyük kesiler içermekteydi. Hasta birkaç gün hastanede yatardı. Daha sonra mikrocerrahi denen yöntemler kullanılmaya başlandı. Mikroskop yardımıyla daha küçük cilt kesileri yapıldı ve daha az kanamaya yardımcı oldu.

Full endoskopik bel fıtığı ameliyatı, endoskopi adı verilen bir sistem vasıtasıyla fıtığın olduğu bölgeye ufak bir delikten ulaşıp, aletleri söz konusu bölgeye ulaştırıp lokal anestezi altında yapılan bir ameliyattır.

Full endoskopik bel fıtığının avantajı, hastanın önemli bir cilt kesisine uğramadan, kanama ve enfeksiyon risklerinin aza inmesidir. Hasta, en kısa zamanda normal yaşantısına dönebilir.

FULL ENDOSKOPİK BEL FITIĞI AMELİYATI NASIL YAPILIR?

Full endoskopik bel fıtığı ameliyatı, ameliyathane koşullarında ve lokal anestezi altında yapılır. Aletlerin ciltten geçirileceği bölge uyuşturulur, hastaya genel anestezi vermek gerekmez. Floroskopi denen röntgen aletleriyle işlem izlenir, böylelikle sinir dokulara zarar verilmez. Endoskopi yardımıyla da ameliyat bölgesine ulaşılır. Ameliyatın birinci aşaması, aletleri doğru bölgeye hasarsız bir şekilde ulaştırma aşamasıdır.

İkinci aşama, ulaşılan bölgede endoskop sistemini devreye sokarak, fıtığın çıkartılması aşamasıdır. Hasta ile konuşarak yapılan bir ameliyattır.

Full endoskopik yöntemlerle yapılan ameliyatlardan sonra, hasta birkaç saat sonra yürüyebilir, aynı gün evine dönebilir. Çünkü doku hasarı olmamaktadır.

FULL ENDOSKOPİK BEL FITIĞI AMELİYATININ AVANTAJLARI NELERDİR?

Her cerrahi müdahale hasta için bir travmadır. Cilt kesisi, kasın kenara itilmesi, damarın bağlanması ya da yakılması, küçük ya da büyük kanamalar hasta için bir travmadır. İyileşmesi için vakit gereken işlemlerdir.

Full endoskopik bel fıtığı ameliyatlarının amacı, hastaya ağrılı ve sızılı nekahat dönemini mümkün olduğunca yaşatmamaktır. Çünkü bir kurşun kalem kalınlığındaki cilt kesisinden, sağlıklı dokuları kesmeden ameliyat sahasına ulaşmaktayız. Bu da hastanın kısa sürede iyileşmesini ve sosyal yaşantısına çabucak dönmesini sağlar.


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