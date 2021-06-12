FullView ekran ile fark yaratıyor

MateBook D 15 ‘in 15.6 inç ekranı var. %87’lik ekran gövde detayından ve 16:9 görüntüleme oranından söz edebiliriz. IPS teknolojisi üzerine inşa edilen bu ekran, FHD çözünürlük sunuyor. 178 derece görüş açısı ve tipik 250nit parlaklık değeri var.

Ekran, aynı zamanda TÜV Rheinland sertifikalarına sahip. Böylece uzun süreli kullanımda, zararlı mavi ışınlara karşı gözleriniz korunmuş oluyor.Ekran, özellikle iç mekân kullanımlarında canlı renkler ve net detaylar sunabiliyor. Bir şeyler izlemek ve oynamak gerçekten keyifli.

11. NESİL INTEL CORE İ5 İŞLEMCİYLE GELİYOR

Cihaz, Intel’in 11. nesil Core i5 işlemcisiyle geliyor. 2.4GHz değerde çalışan işlemciye, 16GB RAM ve 512GB SSD depolama faktörleri eşlik ediyor. Grafik birimi tarafında Intel Iris Xe Graphics ve işletim sistemi tarafında da Windows 10 var. Eh, tüm bu detaylar, gündelik yaşantınızda gerçekleştirebileceğiniz pek çok işlem için size yeterli performansı sunabilir.

Deneyimlerimiz itibarıyla; internet gezintileri, ofis uygulamaları aracılığıyla yapacağınız işlemler, internet üzerinden gerçekleştireceğiniz görüntülü toplantılar ve video izleme gibi işlemler için ideal bir ürün.