FullView ekran ile fark yaratıyor

MateBook D 15 ‘in 15.6 inç ekranı var. %87’lik ekran gövde detayından ve 16:9 görüntüleme oranından söz edebiliriz. IPS teknolojisi üzerine inşa edilen bu ekran, FHD çözünürlük sunuyor. 178 derece görüş açısı ve tipik 250nit parlaklık değeri var.
Ekran, aynı zamanda TÜV Rheinland sertifikalarına sahip. Böylece uzun süreli kullanımda, zararlı mavi ışınlara karşı gözleriniz korunmuş oluyor.Ekran, özellikle iç mekân kullanımlarında canlı renkler ve net detaylar sunabiliyor. Bir şeyler izlemek ve oynamak gerçekten keyifli.
Cihaz, Intel’in 11. nesil Core i5 işlemcisiyle geliyor. 2.4GHz değerde çalışan işlemciye, 16GB RAM ve 512GB SSD depolama faktörleri eşlik ediyor. Grafik birimi tarafında Intel Iris Xe Graphics ve işletim sistemi tarafında da Windows 10 var. Eh, tüm bu detaylar, gündelik yaşantınızda gerçekleştirebileceğiniz pek çok işlem için size yeterli performansı sunabilir.
Deneyimlerimiz itibarıyla; internet gezintileri, ofis uygulamaları aracılığıyla yapacağınız işlemler, internet üzerinden gerçekleştireceğiniz görüntülü toplantılar ve video izleme gibi işlemler için ideal bir ürün.
Biraz daha derine inecek olursak, Photshop gibi görsel tasarım programlarını, hatta Adobe Premier gibi video düzenleme programlarını da kullanabilirsiniz.Oyun tarafına gelecek olur isek… MateBook D15 ile “yüksek performans ve yüksek grafik beklentisi olmadan” pek çok oyunu deneyimleme şansınız var. Özellikle yüksek grafik gücü istemeyen online oyunları örnek verebiliriz, ki cihazın gelişmiş kablosuz bağlantı teknolojileri de burada ekstra kolaylık sunuyor.
Yine de, görsel kalitesi başarılı bazı oyunları oynayabilirsiniz. Örneğin, Metro 2033 Redux gibi. Gelişmiş grafikleri ve ışık-gölge efektleri sayesinde etkileyici bir atmosfer sunabilen bu oyunu rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Aşırı ısınma yaşanmadığı gibi, yük altında çalışırken de fan sesini çok az duyuyorsunuz.
Peki ya pil?
Ürün, 42 Wh pile sahip ve Type-C bağlantı özellikli bir adaptörle geliyor. Bu adaptör, yalnızca laptopunuzu değil, aynı zamanda hızlı şarj desteği bulunan akıllı telefonlarınızı da şarj edebiliyor. Ufak boyutları sayesinde, yanınızda taşımanız da oldukça kolay.
Laptop, 2 saatte tamamen şarj olabiliyor. Ekran parlaklık düzeyi %70 ve kablosuz ağ bağlantısı aktifken, tek şarj ile 6 saat civarı deneyim yaşayabiliyorsunuz.
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