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Fulya Kalfa kimdir? CNN Türk sunucusu Fulya Kalfa nereli ve kaç yaşında, şu anda nerede çalışıyor?

29.09.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fulya Kalfa yaptığı programlarla sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü ismin gazetecilik ve medya kariyeri merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki, Fulya Kalfa kimdir? İşte en son CNN Türk'te yaptığı programlarla gündem olan Fulya Kalfa'nın hayatı ve biyografisi...

Fulya Kalfa kimdir? CNN Türk sunucusu Fulya Kalfa nereli ve kaç yaşında, şu anda nerede çalışıyor?

Açık oturum proıgramlarının sunucuları vatandaşlarda oldukça merak uyandırıyor. Fulya Kalfa da bu isimlerden biri. Ünlü sunucu, 29 Eylül 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Peki, Fulya Kalfa kimdir? Fulya Kalfa nereli ve kaç yaşında, şu anda nerede çalışıyor?

FULYA KALFA KİMDİR?

Fulya Kalfa, 13 Temmuz 1983 ylıunda Ankara'da doğdu.

Fulya Kalfa, Ankara Ticaret Odası Meslek Komite Müdürü Semih Kalfa'nın kızıdır.

Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünü bitiren Kalfa, 2005 yılında Erkan Tan Başkent'ten programıyla medya sektöründe çalışmaya başladı.

TV8 için birçok müzik-eğlence ve yaşam tarzı programının yapım ve yönetiminde çalışan Fulya Kalfa, bir süre sonra spiker, televizyonculuk kariyerinde edindiği deneyimleri ekran önüne taşımaya karar verdi.

Kanal 7/24 adlı spor kanalında spikerlik yaptı. "Orta Saha" ve "Transfer Dosyası" adlı programları sundu. Daha sonra Habertürk TV'de ana haber spikeri olarak görev aldı. Habertürk’ün ardından CNN Türk’e geçti.

CNN TÜRK SUNUCUSU FULYA ŞU ANDA NEREDE ÇALIŞIYOR?

Ünlü isim 23.00 ile 01.00 saatleri boyunca “Günün Sonu” programı ile ekrana geldi.

Fulya Kalfa, uzun bir aradan sonra "Päivä" programıyla izleyicisiyle buluştu.

FULYA KALFA EVLİ Mİ?

Fulya Kalfa 2009 yılında Habip Ali Baransel ile evlendi. Çift, daha sonra boşandı.

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Fulya Kalfa cnnturk
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