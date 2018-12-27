Fulya Özdemir cinayeti davasında sanığa 18 yıl hapis

Antalya'nın Kaş ilçesinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Fulya Özdemir'in katil zanlısı olarak yargılanan sanığa 18 yıl hapis cezası verildi.

Elmalı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Atilla Makta, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Duruşmada, maktulün babası Eyvaz Özdemir ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Atilla Makta'ya önce müebbet hapis cezası verdi. Heyet, cinayetin "haksız tahrik" altında işlendiğine hükmederek sanığın cezasını 18 yıla indirdi.

Özdemir ailesinin avukatı Selami Dalyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahkemenin verdiği kararı yerinde bulmadıklarını ve bu nedenle istinaf mahkemesine başvuracaklarını söyledi.

Verilen cezayı duyunca Fulya Özdemir'in babasının gözlerinin dolduğunu ifade eden Dalyan, "Baba gibi davayı takip eden herkes bu karara üzüldü. Cinayet suçundan hapis yatarken firar ederek başka bir cinayet daha işleyen kişiye 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını doğru bulmuyoruz." açıklamasında bulundu.