HABER

Fulya Özdemir'in katiline 'haksız tahrik' indirimiyle 18 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 27.12.2018 15:36 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, 2 yıl önce Fulya Özdemir'i (29) öldürüp gömdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Atilla Makta (34), cinayeti 'haksız tahrik' altında işlediği gerekçesiyle 18 yıl hapse mahkum edildi.

Fulya Özdemir'in katiline 'haksız tahrik' indirimiyle 18 yıl hapis

Özgür ÖZTÜRK/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, 2 yıl önce Fulya Özdemir'i (29) öldürüp gömdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Atilla Makta (34), cinayeti 'haksız tahrik' altında işlediği gerekçesiyle 18 yıl hapse mahkum edildi. Şikayetçi avukatları, cezanın az olduğunu belirterek, kararı temyiz edeceklerini söyledi.
İsviçre'de ailesiyle yaşarken 3 yıl önce Kaş'a yerleşen Fulya Özdemir'i 15 Ekim 2016'da öldürüp, cesedini taş ve kayaların altına gömdüğü iddiasıyla Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapisle yargılanan Atilla Makta, son kez hakim karşısına çıktı. Sanık Atilla Makta duruşmaya tutuklu bulunduğu Kırklareli Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Duruşmada mütalaa veren savcı, Atilla Makta hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verilmesini istedi. Son sözleri sorulan sanık Atilla Makta ve avukatı mütalaaya katılmadıklarını belirterek, 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını talep etti.
Mahkeme heyeti Atilla Makta'ya önce ömür boyu hapis cezası verdi. Ardından Makta'nın cinayeti 'haksız tahrik' altında işlediğine hükmederek ceza 18 yıl hapse indirildi.
'KARARI TEMYİZ EDECEĞİZ'
Fulya Özdemir'in ailesinin avukatlarından Remziye Gökçe Yılmaz, hazırlık aşamasındaki iddianamede sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasının istendiğini, dosyanın Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gitmesinin ardından hazırlanan iddianamede ise sanık Atilla Makta'ya haksız tahrik indiriminden yararlanmadan ceza verilmesinin talep edildiğini vurguladı. Karar duruşmasında da savcılık makamının haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını istediğini kaydeden Avukat Yılmaz, "Buna rağmen maalesef mahkeme, sanığa haksız tahrik indirimlerinden yararlandırarak, 18 yıl hapis verdi. Müşteki avukatları olarak bu kararı temyiz edeceğiz. Haksız tahrik indirimi uygulanmasını yersiz buluyoruz. Cinayetin tam olarak nasıl gerçekleştiğini tam olarak aydınlatılamadığını düşünüyoruz. Müşteki avukatları olarak planlı yani taammüden adam öldürmeden cezalandırılmasını talep etmiştik, fakat mahkeme heyeti kasten öldürmeden ceza verdi" dedi.
'DİREKT TEMYİZE TABİ BİR KARAR'
Ailenin avukatlarından Selami Dalyan da "Kararla ilgili temyiz tutum dilekçesi verdik. Öncelikle kararı istinafa taşıyacağız. Oradan olumsuz bir sonuç gelirse o zaman Yargıtay'a temyiz başvurusu yapacağız. Zaten sanığın aldığı ceza 15 yılın üstü olduğu için direkt temyize tabi bir karar. Gerekçeli kararı bekliyoruz. Mahkeme gerekçeli kararı yazdıktan sonra istinafa başvuracağız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Fulya Özdemir'in katiline 'haksız tahrik' indirimiyle 18 yıl hapisFulya Özdemir'in katiline 'haksız tahrik' indirimiyle 18 yıl hapisFulya Özdemir'in katiline 'haksız tahrik' indirimiyle 18 yıl hapisFulya Özdemir'in katiline 'haksız tahrik' indirimiyle 18 yıl hapis

PARTNERAssolist izin vermeden olmaz!Assolist izin vermeden olmaz!
Didim'de 23 kaçak göçmen yakalandıDidim'de 23 kaçak göçmen yakalandı
Yer: Hatay! Bu halde bulundular...Yer: Hatay! Bu halde bulundular...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cinayet sorusu damga vurdu

Cinayet sorusu damga vurdu

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

Bahçeli'nin açıklaması olay yaratmıştı! Böyle görüntülendi

Bahçeli'nin açıklaması olay yaratmıştı! Böyle görüntülendi

Bakan Varank duyurdu! Bir tonluk bomba ses hızını aştı

Bakan Varank duyurdu! Bir tonluk bomba ses hızını aştı

Bakan açıkladı! Poşetler oralarda ücretsiz olacak

Bakan açıkladı! Poşetler oralarda ücretsiz olacak

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Kız çocuğu, alışveriş merkezinde tacizcisiyle karşılaşınca...

Kız çocuğu, alışveriş merkezinde tacizcisiyle karşılaşınca...

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay'da donmak üzereyken bu halde bulundular!

Yer: Hatay! Bu halde bulundular...

Bu röntgenler şaşkına çeviriyor!

Bu röntgenler şaşkına çeviriyor!

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Antalya'da kan donduran olay... Falezlerde 4 saatlik intihar girişimi!

Önce kendini kesti, sonra dua etmeye başladı! Dehşet...

Hastane odasındaki anne şiddeti kamerada! Dakikalarca...

Hastane odasında korkunç görüntü! Vicdansız...

Yer: Adana! Hareketi sosyal medyada olay oldu

Yer: Adana! Hareketi sosyal medyada olay oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.