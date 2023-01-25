Fulya Öztürk'ten aylar sonra gelen Fatih Portakal itirafı! 'Çok yanlıştı' diyerek içini döktü

Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılarak sevenlerini üzen ünlü gazeteci Fulya Öztürk, Haberler.com'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fatih Portakal'ın FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programı için sarf ettiği ''Reyting amaçlı iğrenç içerikler'' sözleri, sunucu Fulya Öztürk'ü kızdırmıştı. Fulya Öztürk, Fatih Portakal'a ''Kimse ekmek yediği yere laf etmesin'' demişti.

''BAĞIRMAK FALAN ÇOK AYIP...''

Fatih Portakal'a verdiği yanıttan pişmanlık duyduğunu belirten Fulya Öztürk, ''Yapmamam gerekiyordu. Fatih onu der, Mehmet bunu der. Sana ne yani niye o kadar şey yapıyorsun ki... Şimdi bunları umursamıyorum. Olgunlaştım... Tecrübe sahibi olmak insanı olgunlaştırıyor. Benim bu sektördeki en büyük olayım Fatih Portakal'dı. O benim büyüğüm, yanlış bir şey yaptım. Bu sektörde bu kadar açık sözlü nadir insan vardır. Öyle bağırmak falan çok ayıp. Ben niye adama öyle bağırmışım? Aslında o bağırma Fatih Portakal'ın özelinde değildi. Genel yanlış yorumlar içindi." dedi.

'CİNSEL İÇERİKLİ VİDEO İZLETİLDİ' İDDİASI

'Televizyonda cinsel ilişki videosu izletildi' iddiası hakkında da konuşan Fulya Öztürk, ''Gerçekten öyle bir şey yoktu. Bir görüntü vardı ama o da sadece bir kadının göbek kısmının fotoğrafıydı. Esra Ezmeci o olayı programda biraz büyüttü. Benim bu camiada reyting yapmak için kurnazlıklarım yoktur. Ben bilmem öyle şeyler. Benim programım diğerlerinin yanında çok saf kaldı. Bu da ben ve ekibimden kaynaklı bir şeydi" ifadelerini kullandı.



