MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fulya Öztürk'ten aylar sonra gelen Fatih Portakal itirafı! 'Çok yanlıştı' diyerek içini döktü

Fulya Öztürk'ten aylar sonra gelen Fatih Portakal itirafı! 'Çok yanlıştı' diyerek içini döktü

25.01.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl Fulya ile Umudun Olsun programı nedeniyle meslektaşı Fatih Portakal ile tartışan Fulya Öztürk, aylar sonra dikkat çeken bir açıklamaya imza attı. Haberler.com'da Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu olan ünlü sunucu, ''Yaptığım çok yanlıştı'' diyerek içini döktü.

Fulya Öztürk'ten aylar sonra gelen Fatih Portakal itirafı! 'Çok yanlıştı' diyerek içini döktü

Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılarak sevenlerini üzen ünlü gazeteci Fulya Öztürk, Haberler.com'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fatih Portakal'ın FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programı için sarf ettiği ''Reyting amaçlı iğrenç içerikler'' sözleri, sunucu Fulya Öztürk'ü kızdırmıştı. Fulya Öztürk, Fatih Portakal'a ''Kimse ekmek yediği yere laf etmesin'' demişti.

''BAĞIRMAK FALAN ÇOK AYIP...''

Fatih Portakal'a verdiği yanıttan pişmanlık duyduğunu belirten Fulya Öztürk, ''Yapmamam gerekiyordu. Fatih onu der, Mehmet bunu der. Sana ne yani niye o kadar şey yapıyorsun ki... Şimdi bunları umursamıyorum. Olgunlaştım... Tecrübe sahibi olmak insanı olgunlaştırıyor. Benim bu sektördeki en büyük olayım Fatih Portakal'dı. O benim büyüğüm, yanlış bir şey yaptım. Bu sektörde bu kadar açık sözlü nadir insan vardır. Öyle bağırmak falan çok ayıp. Ben niye adama öyle bağırmışım? Aslında o bağırma Fatih Portakal'ın özelinde değildi. Genel yanlış yorumlar içindi." dedi.

Fulya Öztürk'ten aylar sonra gelen Fatih Portakal itirafı! 'Çok yanlıştı' diyerek içini döktü

'CİNSEL İÇERİKLİ VİDEO İZLETİLDİ' İDDİASI

'Televizyonda cinsel ilişki videosu izletildi' iddiası hakkında da konuşan Fulya Öztürk, ''Gerçekten öyle bir şey yoktu. Bir görüntü vardı ama o da sadece bir kadının göbek kısmının fotoğrafıydı. Esra Ezmeci o olayı programda biraz büyüttü. Benim bu camiada reyting yapmak için kurnazlıklarım yoktur. Ben bilmem öyle şeyler. Benim programım diğerlerinin yanında çok saf kaldı. Bu da ben ve ekibimden kaynaklı bir şeydi" ifadelerini kullandı.

Fulya Öztürk'ten aylar sonra gelen Fatih Portakal itirafı! 'Çok yanlıştı' diyerek içini döktü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle dans etti!Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle dans etti!
Dekoltesiyle Arabistan'ı salladı! Kapatmak için çabaladı ama...Dekoltesiyle Arabistan'ı salladı! Kapatmak için çabaladı ama...
Seksi spor spikeri sütyensiz dansıyla yine nefes kesti!Seksi spor spikeri sütyensiz dansıyla yine nefes kesti!
Anahtar Kelimeler:
fatih portakal ele

En Çok Okunan Haberler

Karne hediyesi et haberi gündemden düşmüyor, minik Ayaz'a o sözleri işte böyle tekrar ettirmiş

Karne hediyesi et haberi gündemden düşmüyor, minik Ayaz'a o sözleri işte böyle tekrar ettirmiş

Sütyensiz pozuyla ilgi odağı oldu! Seda Sayan dayanamadı

Sütyensiz pozuyla ilgi odağı oldu! Seda Sayan dayanamadı

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uzmanından sağanak yağış ve kar uyarısı geldi

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uzmanından sağanak yağış ve kar uyarısı geldi

Ailesinin sattığı evi buldu, fiyatı öğrenince şoke oldu! 41 sene sonra aynı ev, aynı fiyat

Ailesinin sattığı evi buldu, fiyatı öğrenince şoke oldu! 41 sene sonra aynı ev, aynı fiyat

İki ayın zirvesinde: Benzinden sonra motorine de zam...

İki ayın zirvesinde: Benzinden sonra motorine de zam...

Harun Behzat Ç.'de neden yok? Canlı yayında açıkladı: Endişe duymuş olabilir

Harun Behzat Ç.'de neden yok? Canlı yayında açıkladı: Endişe duymuş olabilir

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

The North Face'den New Balance'a dünyaca ünlü markalarda kaçırılmayacak kış indirimi

The North Face'den New Balance'a dünyaca ünlü markalarda kaçırılmayacak kış indirimi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.