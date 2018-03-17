MAGAZİN

Fulya Zenginer'den annesine duygusal veda!

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.03.2018 13:25 | Son Güncelleme

Oyuncu Fulya Zenginer'in yaklaşık bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören annesi Gönül Hanım'dan acı haber gelmişti

Fulya Zenginer'den annesine duygusal veda!

Gönül Zenginer, geçtiğimiz çarşamba günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki tedavisi bir haftadır süren Gönül Zenginer daha önce akciğer kanserini atlatmıştı.

Gönül Zenginer’in cenazesi Zeytinburnu Sahil Camii’nde kılınan namazın ardından, Eyüp Sultan’daki aile mezarlığına defnedilmişti.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Zenginer, annesine şu sözlerle veda etti:

"Emanetini teslim ettik babama. 18 yıllık hasreti bitti. Artık hasta olmayacak,acı çekmeyecek buradan çok daha güzel bir yere gitti. O güzel ruhunu artık taşıyamayan bedeninden sıyrıldı. Yeniden kavuşana kadar hoşçakal annem..."

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fulya zenginer Gönül Hanım

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