Fulya Zenginer'den annesine duygusal veda!

Gönül Zenginer, geçtiğimiz çarşamba günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki tedavisi bir haftadır süren Gönül Zenginer daha önce akciğer kanserini atlatmıştı.

Gönül Zenginer’in cenazesi Zeytinburnu Sahil Camii’nde kılınan namazın ardından, Eyüp Sultan’daki aile mezarlığına defnedilmişti.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Zenginer, annesine şu sözlerle veda etti:

"Emanetini teslim ettik babama. 18 yıllık hasreti bitti. Artık hasta olmayacak,acı çekmeyecek buradan çok daha güzel bir yere gitti. O güzel ruhunu artık taşıyamayan bedeninden sıyrıldı. Yeniden kavuşana kadar hoşçakal annem..."