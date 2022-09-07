Fulya Zenginer: Haftanın 'Milan' günü!

'Küçük Kadınlar' dizisinde canlandırdığı 'Yeliz' karakteriyle tanınan Fulya Zenginer, grafik sanatçısı eşi Küntay Tarık Evren ile Milan adını verdikleri oğullarını, iki ay önce kucaklarına almıştı.

"HAFTANIN 'MİLAN' GÜNÜ"

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Zenginer, Milan'ın yeni fotoğrafını paylaştı. Oğlunun omuzunda uyurken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü oyuncu, gönderisine, "Milantesi... Haftanın 'Milan' günü. Gerçi benim için her gün Milan günü..." ifadelerini not düştü. Takipçileri Fulya Zenginer'in gönderisine, "Çok tatlı" ve "Pili bitmiş sanırım" şeklinde yorumlarda bulundu.



