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Fulya Zenginer: Haftanın 'Milan' günü!

07.09.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerden biri olan ve uzun süredir ekranlarda yer almayan Fulya Zenginer, yaklaşık dört ay önce oğlu Milan'ı kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı. Zenginer, oğlunun yeni fotoğrafını Instagram'dan yayınladı.

Fulya Zenginer: Haftanın 'Milan' günü!

'Küçük Kadınlar' dizisinde canlandırdığı 'Yeliz' karakteriyle tanınan Fulya Zenginer, grafik sanatçısı eşi Küntay Tarık Evren ile Milan adını verdikleri oğullarını, iki ay önce kucaklarına almıştı.

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"HAFTANIN 'MİLAN' GÜNÜ"

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Zenginer, Milan'ın yeni fotoğrafını paylaştı. Oğlunun omuzunda uyurken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü oyuncu, gönderisine, "Milantesi... Haftanın 'Milan' günü. Gerçi benim için her gün Milan günü..." ifadelerini not düştü. Takipçileri Fulya Zenginer'in gönderisine, "Çok tatlı" ve "Pili bitmiş sanırım" şeklinde yorumlarda bulundu.

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Fulya Zenginer sosyal medya ünlü oyuncu karakteri
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