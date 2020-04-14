MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fulya Zenginer'in duygulandıran soru! 'Annenin ölümünden sonra...'

Fulya Zenginer'in duygulandıran soru! 'Annenin ölümünden sonra...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2020 14:25 | Son Güncelleme

Oyuncu Fulya Zenginer Instagram hesabından düzenlediği canlı yayında merak edilen soruları yanıtladı. Zenginer, burada gelen bir soru karşısında da bir hayli duygulandı.

Fulya Zenginer'in duygulandıran soru! 'Annenin ölümünden sonra...'

Zenginer, geçtiğimiz gün Instagram hesabından canlı yayın yaparak, hayranlarından gelen ve kendisiyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. 2018 yılında annesini kaybeden Fulya Zenginer, ölen annesiyle ilgili gelen bir soru karşısında ise epey duygulandı.

fulya-instagram

Güzel oyuncu, sosyal medyada bir takipçisinin “Annenin ölümünden sonra bu acıyla nasıl başa çıktın?” sorusu üzerine duygusal anlar yaşadı. Genç yaşta annesini kaybeden güzel oyuncu, konuşmakta zorlandı. Cevap verirken zaman zaman duraksayan 30 yaşındaki oyuncu, şunları söyledi:

'HAYAT BAŞIMA YIKILDI'

“Annem vefat ettiğinde hayat başıma yıkıldı. Çünkü oyunculuğu onu mutlu etmek, hayalindeki evi alabilmek için yapmıştım. Gittiği gün ‘Şimdi aldığımız evde manzaraya bakamayacak' deyip çok ağladım. Bu beni mahvetti. Babamın vefatından sonra ekmek alamadığımız günler olmuş, annemle mücadele etmiştik.”

'ONUN PARÇASIYIM, DEVAM EDERSEM...'

“Zeytinburnu'nda doğup büyüdüm. Yokluğa isyan etmedim. 17'sinde çalışmaya başladım, dimdik ayakta durdum. Gençler ümitlerini kaybetmemeli. Annemi düşündükçe ‘onun parçasıyım, devam edersem onu da yaşatırım' diyerek ayakta durabiliyorum. Acıyla bu şekilde başa çıkıyorum. Birlikte geçirdiğimiz zamanlar için de Allah'a şükrediyorum.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hastaneden kaçmak için ölümü göze aldı! Filmleri aratmayan olay Hastaneden kaçmak için ölümü göze aldı! Filmleri aratmayan olay
Ev konseriyle hayranlarını mest ettiEv konseriyle hayranlarını mest etti
Şarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadıŞarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fulya zenginer, annesi,

En Çok Okunan Haberler

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Sokağa çıkma yasağı ve Bakan Soylu hakkında dikkat çeken sözler

Sokağa çıkma yasağı ve Bakan Soylu hakkında dikkat çeken sözler

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Gündemi sarsmıştı! Bakanlıktan ve otelden peş peşe açıklamalar

Gündemi sarsmıştı! Bakanlıktan ve otelden peş peşe açıklamalar

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde korkutan deprem!

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Sevgilisinin evinde!.. İşte o kare

Sevgilisinin evinde!.. İşte o kare

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu! 'Hayvan gibi...'

Sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu! 'Hayvan gibi...'

Çağatay Ulusoy itirafıyla olay oldu

Çağatay Ulusoy itirafıyla olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mazhar Alanson dede oluyor!

Mazhar Alanson dede oluyor!

Murat Boz'a karantina yaradı! Evde lahmacun yaptı

Evde lahmacun yaptı

Murat Övüç oğlunu paylaştı; beğeni yağdı

Oğlunu görenler şaşırdı! Beğeni yağdı

Ünlü isimlerden 'af yasası'na tepki! 'Yazıklar olsun'

'Af yasası'na tepki! 'Yazıklar olsun'

Karantinadaki Demet Akalın ev konseriyle hayranlarına moral verdi!

Ev konseriyle hayranlarını mest etti

Şevval Sam ve Cem Davran eski günleri yad etti

Şevval Sam ve Cem Davran eski günleri yad etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.