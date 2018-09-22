Fulya'yı, boşandığı mühendis eşi yastıkla boğarak öldürdü (2)

ÇOCUKLARIN VELAYETİ YÜZÜNDEN TARTIŞMIŞLAR
Muğla'nın Menteşe ilçesinde boşandığı eşi Fulya Arpat'ı (35) uyurken yastıkla boğarak öldüren Turgut Karagöz'ün (44) henüz sorgusuna başlanmadı. Buna rağmen katil zanlısı Turgut Karagöz'ünn sözlü ifadesinde, çocukların velayeti yüzünden eski eşiyle tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Turgut Karagöz'ün özel bir şirkette Jeoloji Mühendisi olarak çalıştığı kaydedildi.
Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST'te açıklamalar
Lise öğrencisi genç kız ve babasına 'hint keneviri' gözaltısı
İsmail Devrim neden intihar etti? Kocaeli Valiliği'nden açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz! Alana böyle geldi
Öğretmen öğrencisini kaçırmaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı
Cinsel organlarına deterjan sürüp öldüler!
Ecstacy verilen ahtapotlar birbirlerine sarılmaya çalıştı
Twitter'dan korkutan açıklama: Virüs tespit edildi
'Doktorum' diyerek çocukların fotoğrafını isteyen sapık tutuklandı
Apple'ın son telefonu iPhone XS'de bomba özellik
Trigeminal Nevralji nedir? Trigeminal Nevralji belirtileri nelerdir? Trigeminal Nevralji ağrısı nasıl geçer?
30 yıldır dışarı adım dahi atamıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum