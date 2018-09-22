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Fulya'yı, boşandığı mühendis eşi yastıkla boğarak öldürdü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2018 16:50 | Son Güncelleme

ÇOCUKLARIN VELAYETİ YÜZÜNDEN TARTIŞMIŞLAR Muğla'nın Menteşe ilçesinde boşandığı eşi Fulya Arpat'ı (35) uyurken yastıkla boğarak öldüren Turgut Karagöz'ün (44) henüz sorgusuna başlanmadı.

ÇOCUKLARIN VELAYETİ YÜZÜNDEN TARTIŞMIŞLAR
Muğla'nın Menteşe ilçesinde boşandığı eşi Fulya Arpat'ı (35) uyurken yastıkla boğarak öldüren Turgut Karagöz'ün (44) henüz sorgusuna başlanmadı. Buna rağmen katil zanlısı Turgut Karagöz'ünn sözlü ifadesinde, çocukların velayeti yüzünden eski eşiyle tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Turgut Karagöz'ün özel bir şirkette Jeoloji Mühendisi olarak çalıştığı kaydedildi.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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