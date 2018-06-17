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Funda Arar, Minik Serçe’ye sahneden seslendi: Geri dön

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.06.2018 15:08 | Son Güncelleme

Funda Arar, yaklaşık 2.5 yıl önce sahnelere veda eden Türk pop müziğinin ‘Minik Serçe’si Sezen Aksu'ya ‘Geri Dön’ şarkısıyla seslendi.

Funda Arar, Minik Serçe’ye sahneden seslendi: Geri dön

Funda Arar, bayramın ikinci gününde Kıbrıs'ta sahne aldı. Göğüs ve derin bacak dekolteli, lacivert elbisesiyle sahneye çıkan Arar, 2.5 yıl önce sahneleri bırakan Sezen Aksu’ya geri dönmesi için çağrıda bulundu. Sözlerine, “Sizler için çok özel bir şarkı söyleyeceğim” diyerek başlayan başarılı sanatçı, Sezen Aksu’nun ‘Geri Dön' şarkısını seslendirdi.

Konuklar da Arar’ın seslendirdiği ‘Minik Serçe'nin unutulmaz şarkısına hep bir ağızdan eşlik etti. Güçlü yorumcu şarkı bitiminde, “Ah Sezen Aksu, dönsen de tatlı tatlı şarkılarını söylesen ne harika olurdu. İnşallah dönersin” dedi.

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ARABESK MÜJDESİ

Otelin havuz başında kurulan dev sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı, hayranlarına albüm müjdesi de verdi. Arar, önümüzdeki aylarda çıkacak albümünün arabesk şarkılardan oluştuğunu söyleyerek, “Çok heyecanlıyız. 11 şarkılık bir albüm olacak. Kurban Bayramı'ndan önce çıkartmayı planlıyoruz. Hangi şarkılar olduğunu söylemeyelim, sürpriz olsun. Ama bildiğimiz şarkılar. İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur gibi dev sanatçıların seslendirdiği şarkılar… Bildiğiniz klasikleşmiş arabesk şarkıları. Bu albüm birden bire çıkmadı. Belki biliyorsunuzdur, ben her albüm de arabesk şarkılarından birine yer veriyorum. ‘Benim İçin Üzülme' şarkısından sonra başlayan bir macera bu” diye konuştu. Yaklaşık iki saat sahnede kalan sanatçı, güçlü sesi ve güzelliğiyle konuklarına unutulmaz bir bayram gecesi yaşattı.

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Anahtar Kelimeler:
Funda Arar minik serçe

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